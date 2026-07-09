I svaki od njih predstavlja atrakciju za sebe.

Zbog izuzetno bogatog i biljnog, ali i životinjskog sveta je područje ove planine stavljeno pod zaštitu i počev od 1997. godine funkcioniše kao Park prirode „Stara planina“.

Vodopadi kao obeležje

Iako se ne može izostaviti podatak da se na području Stare planine sreću mnoge reliktne žive vrste, mnogima su vodopadi, ipak prva asocijacija na ovu srpsku planinu.

I to ne samo zbog svoje izuzetne lepote, već i zbog brojnosti.

Vladimir Manić iz Niša, inače učitelj, smatra se zaslužnim za to što je svet čuo za vodopade Stare planine. Čitavu seriju vodopada je on, zajedno sa saradnicima tada i otkrio.

Od tada pa do današnjih dana mnogi ljubitelji prirodnih lepota, ali i avanture, kreću put Stare planine, ne bi li izbliza imali priliku da u lepoti staroplaninskih vodopada uživaju.

Neki od najpoznatijih

Ne može se reći da je jednostavno navesti koji je od vodopada Stare planine najlepši, ali se ipak mogu pomenuti oni za koje su mnogi čuli. Doduše, oni malo skloniji avanturističkom turizmu će verovatno imati drugačije mišljenje, prosto zato što i dalje za najlepše vodopade Stare planine mogu da se smatraju oni, koje ne posećuju mnogo turisti, već upravo avanturisti. Ali i svi oni koji žele da otkrivaju još uvek donekle skrivene lokacije, ne samo na području Stare planine, već i u drugim delovia naše zemlje.

Kao jedan od najlepših pominje se vodopad Tupavica. I ne samo zato što se nalazi na 1.025 metara nadmorske visine, već i zato što se sa do 25 metara visine obrušava voda. Interesantan je i zimi, kada se voda zaledi i s proleća, kada pokazuje svu svoju snagu.

Viši od Tupavice za oko deset metara je vodopad Bigar, do koga se vrlo lako može stići. Izuzev po lakoj dstupnosti i blizini manastira posvećenog Svetom Onufriju, ovaj staroplaninski vodopad poznat je i po tri jezera, na kojima se nalaze i relativno niske kaskade.

Podno Midžora, koji je i najviši vrh ove planine, nedaleko od staroplaninskog sela Topli Do, nalazi se vodopad na kome se voda obrušava sa fascinantnih čak 232 metra, dok se sam vodošpad Kaluđerski skok nalazi na visini od 1.600 metara iznad nivoa mora. Upravo zato je svrtsan među najviše vodopade kojima se može podičiti Srbija.