Naš glumac napustio Vračar i preselio se u selo kod Kraljeva: Grad je zamenio prirodom, na svom imanju ostvaruje stare snove i sada uživa

Aleksandar je većinu života proveo u centru Beograda, na Vračaru, ali je vremenom tempo gradskog života počeo da mu smeta.

- Došao sam ’91. godine u Beograd i od tada sam na Vračaru. To mi je bilo omiljeno mesto, ali poslednjih deset godina to nije više tako. To mesto postaje mentalno surovo za život. Tražim polako nešto u široj okolini Beograda, nešto što će mi biti utočište, da mogu da nađem svoj mir. Sad su nakon korone cene skočile, ali ćemo nešto naći. Kuća ili stan, bitan mi je mir - rekao je svojevremeno za "Blic" Kubura.

Govoreći u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", autora i voditeljke Tanje Peternek Aleksić, otkrio je šta ga to najviše ispunjava. Ugostio je ekipu na svom imanju kod Trstenika gde ostvaruje svoj davni san - da imab Aleksandar Srećković je izjavio da jako malo spava, a da puno radi kako bi ostvario te svoje snove.

- Nalazimo se u selu Poljna, trstenički kraj. Pošto smo kum i ja iz Kraljeva, zapravo je kum iz Ratine i tamo smo počeli sa vinima, sa otkupom pre svega ali tamo i pečemo rakiju. Tako da ako Bog da i sreća junačka da ovde imamo vinariju, a tamo destileriju. Da se polako vraćamo selu i prirodi, da bežimo iz grada - rekao je poznati glumac.