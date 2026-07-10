Ovaj svetitelj je rođen u bogatoj i uvaženoj rimskoj porodici, što mu je omogućilo da dobije najbolje obrazovanje tog vremena. Posebno se posvetio izučavanju medicine zbog čega je postao poznat kao jedan od najcenjenijih lekara tog doba.

Iz Rima se preselio u Carigrad u kojem je postao poznat po svojim dobročinstvima. Pružao je ljudima besplatnu medicinsku pomoć, a mnogi su dolazili kod njega i da čuju neku lepu reč nade. Kad je čuo za njegova dobročinstva, carigradski patrijarh ga je proizveo u sveštenika. U to vreme se razboleo car Justinijan Veliki od, kako se mislilo, neizlečive bolesti. Car se pomilio Bogu koji mu se obratio rečima da će ga Sampson isceliti. Tako je i bilo. Car je ozdravio i želeo da nagradi plemenitog čoveka.

- Care dragi, imao sam srebra i zlatra i ostalog imanja, no sve to ostavih radi Hrista kako bih činio večna blaga nebeska - odgovorio je Sampson i zamolio cara da ukoliko želi da ga nagradi neka učini to tako što će izgraditi doma za uboge. Car je ispunio njegovu molbu. U tom domu Sampson je nastavio da pomaže siromašne i bolesne. U tome domu Sampson je služio ubogim kao roditelj deci svojoj. Po upokojenju 27. juna 530. godine često se javljao onima koji su ga u pomoć prizivali.

Na današnji dan trebalo bi ići u crkvu, činiti dobra dela siromašnima i afirmisati vrlinu davanja.



Današnji dan je posvećen Svetom Seviru i Svetoj Joani Mironosici.