Turisti koji posete Nemačku gotovo sigurno će, nakon čuvenih kobasica i piva, probati i tradicionalnu nemačku krompir salatu. Ovo jednostavno, ali izuzetno ukusno jelo služi se u restoranima širom zemlje, a svaki region ima svoju verziju recepta.

Posebno je poznata bavarska varijanta koja se razlikuje od klasičnih krompir salata po toplom prelivu od bujona, senfa, sirćeta i ulja. Upravo taj dodatak daje krompiru poseban ukus i čini salatu sočnom i mirisnom. Savršen je prilog uz meso i kobasice, ali može da se služi i kao samostalno jelo.

Osnovne informacije

Kuhinja: nemačka

Tip jela: Salata/prilog

Broj porcija: 4–6 osoba

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 kg krompira

1 veća glavica crnog luka

nekoliko pera mladog luka

250 ml tople bujona od povrća i mesa

2 kašike sirćeta

1 kašika senfa

1 kašičica meda

4 kašike ulja

so po ukusu

biber po ukusu

Priprema:

1. Korak: Čišćenje krompira

Krompir dobro operite i skuvajte u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekša. Kada je kuvan, ocedite ga i ostavite kratko da se prohladi. Oljuštite krompir dok je još topao, a zatim ga isecite na tanke kolutove ili manje komade.

2. Korak: Priprema luka

Crni luk očistite i sitno iseckajte. Prelijte ga sa jednom kašikom sirćeta i ostavite nekoliko minuta da omekša i izgubi jačinu.

Dodajte ga krompiru i lagano promešajte. Mladi luk iseckajte na sitne kolutove i pospite preko salate.

3. Korak: Priprema preliva

U toplu mesnu supu dodajte preostalo sirće, senf, med, ulje, so i biber. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.

4. Korak: Spajanje sastojaka

Toplim prelivom prelijte krompir i pažljivo promešajte kako se komadi ne bi raspali. Nemačku krompir salatu možete poslužiti odmah, dok je još mlaka, ili je ostaviti nekoliko sati u frižideru da upije sve arome.