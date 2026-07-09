Turisti koji posete Nemačku gotovo sigurno će, nakon čuvenih kobasica i piva, probati i tradicionalnu nemačku krompir salatu. Ovo jednostavno, ali izuzetno ukusno jelo služi se u restoranima širom zemlje, a svaki region ima svoju verziju recepta.
Posebno je poznata bavarska varijanta koja se razlikuje od klasičnih krompir salata po toplom prelivu od bujona, senfa, sirćeta i ulja. Upravo taj dodatak daje krompiru poseban ukus i čini salatu sočnom i mirisnom. Savršen je prilog uz meso i kobasice, ali može da se služi i kao samostalno jelo.
Osnovne informacije
Kuhinja: nemačka
Tip jela: Salata/prilog
Broj porcija: 4–6 osoba
Vreme pripreme: 20 minuta
Vreme kuvanja: 25 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 1 veća glavica crnog luka
- nekoliko pera mladog luka
- 250 ml tople bujona od povrća i mesa
- 2 kašike sirćeta
- 1 kašika senfa
- 1 kašičica meda
- 4 kašike ulja
- so po ukusu
- biber po ukusu
Priprema:
1. Korak: Čišćenje krompira
Krompir dobro operite i skuvajte u ljusci u posoljenoj vodi dok ne omekša. Kada je kuvan, ocedite ga i ostavite kratko da se prohladi. Oljuštite krompir dok je još topao, a zatim ga isecite na tanke kolutove ili manje komade.
2. Korak: Priprema luka
Crni luk očistite i sitno iseckajte. Prelijte ga sa jednom kašikom sirćeta i ostavite nekoliko minuta da omekša i izgubi jačinu.
Dodajte ga krompiru i lagano promešajte. Mladi luk iseckajte na sitne kolutove i pospite preko salate.
3. Korak: Priprema preliva
U toplu mesnu supu dodajte preostalo sirće, senf, med, ulje, so i biber. Sve dobro promešajte dok se sastojci ne sjedine.
4. Korak: Spajanje sastojaka
Toplim prelivom prelijte krompir i pažljivo promešajte kako se komadi ne bi raspali. Nemačku krompir salatu možete poslužiti odmah, dok je još mlaka, ili je ostaviti nekoliko sati u frižideru da upije sve arome.
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