Snimci i fotografije zmija u naseljenim mestima preplavili su društvene mreže. Građani javljaju da se zmije pojavljuju na mestima gde ih ranije nikada nije bilo, dok stručnjaci apeluju na oprez i objašnjavaju šta je uzrok ove pojave.

Video-snimak koji se munjevito proširio društvenim mrežama, a koji prikazuje zmiju u neposrednoj blizini ulaza u jednu stambenu zgradu u Kragujevcu, podigao je na noge stanare ovog grada. Komentari zabrinutih građana počeli su da se nižu odmah nakon objave, a strah je, kako kažu meštani, potpuno opravdan.

Stanari ovog dela Kragujevca ističu da su uplašeni jer ovo nije prvi put da se gmizavci pojavljuju u blizini zgrada, dvorišta i garaža. Međutim, Kragujevac nije usamljen slučaj, pošto fotografije i snimci zmija poslednjih dana sve češće stižu iz različitih krajeva zemlje.

Slične situacije, prema objavama na društvenim mrežama, prijavljuju se i u Nišu, Novom Sadu, Valjevu i Zaječaru. Ni Beograd nije izuzet, pa se u glavnom gradu zmije prethodnih dana sve češće mogu videti pored puteva, u parkovima, dvorištima, ali i unutar samih stambenih naselja u blizini zelenih površina. Ono što dodatno pojačava zabrinutost jeste činjenica da ih građani viđaju i na lokacijama gde ih ranije uopšte nije bilo.

Iako susret sa zmijom u ulazu zgrade, garaži ili dvorištu može da izazove ozbiljnu paniku kod ljudi, biolozi podsećaju da ove životinje zapravo prve ne napadaju ljude.

Kako bi se smanjio rizik od neželjenih susreta, građanima se savetuje pojačan oprez, posebno u blizini parkova, šiblja, kanala, podruma i neuređenih placeva. Kao glavne preventivne mere preporučuju se redovno košenje trave, uklanjanje nagomilanog otpada i detaljno proveravanje senovitih mesta oko kuća i stambenih zgrada.

Ukoliko ipak primetite zmiju u svojoj okolini, stručne službe apeluju da nikako ne pokušavate sami da je uhvatite, povredite ili uklonite. Najbezbednije je da se odmah udaljite bez naglih pokreta koji bi mogli da uplaše životinju, i da bez odlaganja pozovete nadležne komunalne službe koje su obučene za ovakve intervencije.