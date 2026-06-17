Leto je u punom zamahu, a upravo sada, kada su temperature visoke, a biljke u fazi intenzivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova, bašta zahteva dodatnu pažnju. Paradajz, paprika, krastavci i drugo povrće troše ogromne količine hranljivih materija iz zemljišta, dok se istovremeno bore sa vrelinom, naglim promenama vremena i napadima štetočina.
U ovom periodu mnogi baštovani posežu za različitim preparatima, ali priroda često nudi jednostavna i pristupačna rešenja. Domaća đubriva od mleka, surutke, cimeta ili koprive ne mogu napraviti čudo preko noći niti višestruko povećati prinos, ali mogu pomoći biljkama da ostanu snažne, zdrave i otporne tokom najzahtevnijeg dela vegetacije.
Zašto je prihrana važna tokom juna i jula?
Tokom leta biljke ulažu ogromnu energiju u razvoj cvetova i plodova. U tom periodu nije im potreban samo azot za rast zelene mase, već i kalijum, kalcijum, magnezijum i brojni mikroelementi.
Kada zemljištu ponestane hranljivih materija, biljke vrlo brzo pokazuju znakove iscrpljenosti. Cvetovi mogu da opadaju, plodovi da se slabije razvijaju, a lišće da požuti. Krastavci često odbacuju zametnute plodove, paradajz formira slabije cvetne grozdove, dok paprika usporava rast.
Upravo zato prirodna prihrana može biti korisna kao dodatna podrška. Važno je, međutim, imati na umu da ona ne može zameniti kvalitetno zemljište, kompost, redovno zalivanje i pravilnu negu.
Prvo prirodno đubrivo: Mleko ili surutka sa cimetom
Jedan od najjednostavnijih recepata za letnju prihranu zasniva se na mleku ili još bolje – surutki. Surutka je bogata kalcijumom, kalijumom, magnezijumom i fosforom, pa može doprineti boljem razvoju biljaka.
Cimet se dodaje zbog svojih prirodnih svojstava i karakterističnog mirisa, koji može pomoći u odbijanju pojedinih štetočina. Ipak, važno je naglasiti da cimet nije zamena za ozbiljnu zaštitu biljaka ukoliko je došlo do većeg napada bolesti ili insekata.
Ova prihrana najbolje funkcioniše kao blaga podrška biljkama koje pokazuju prve znake umora, ali još nisu ozbiljno oštećene.
Kako pripremiti mlečno đubrivo?
Potrebno je:
- 1 litar surutke ili mleka
- 9 litara vode
- 2 kašičice mlevenog cimeta
- 10 kapi joda (opciono)
U kantu od 10 litara sipajte surutku ili mleko, dodajte vodu i cimet, a zatim dobro promešajte. Ukoliko koristite jod, dodajte najviše deset kapi, jer veće količine mogu oštetiti biljke.
Rastvor je najbolje upotrebiti odmah nakon pripreme.
Kako se koristi?
Za jednu biljku potrebno je između pola i jednog litra rastvora, u zavisnosti od njene veličine.
Prihrana se primenjuje direktno u zoni korena, kada je zemljište blago vlažno. Preporučuje se da se rastvor ne prska po lišću i plodovima, naročito kod paradajza i krastavaca, jer ostaci mleka na listovima mogu podstaći razvoj gljivičnih oboljenja tokom vlažnog vremena.
Dovoljno je koristiti ovu prihranu jednom u dve nedelje.
Kada izbegavati mlečnu prihranu?
Postoje situacije kada ovu vrstu đubriva ne treba koristiti:
- nakon obilnih kiša i na previše vlažnom zemljištu;
- u manjim saksijama gde se hranljive materije brzo nagomilavaju;
- ukoliko imate problem sa mravima, osama ili drugim insektima koje mogu privući ostaci mleka.
Drugo prirodno đubrivo: Infuzija od koprive
Kopriva je od davnina poznata kao jedna od najvrednijih biljaka za prirodnu prihranu bašte. Bogata je mineralima i organskim jedinjenjima koja mogu doprineti boljem rastu i vitalnosti biljaka.
Ovaj prirodni preparat može se koristiti za zalivanje korena ili kao blago folijarno prskanje.
Kako napraviti infuziju od koprive?
Potrebno je:
- sveža kopriva
- topla voda
Kantu napunite koprivom do jedne četvrtine zapremine. Prelijte toplom vodom i ostavite da odstoji jedan do dva dana.
Nakon toga procedite tečnost kroz gazu ili sitnu cediljku.
Dobijeni koncentrat razblažite tako što ćete jedan deo infuzije pomešati sa deset delova vode.
Na taj način dobićete dovoljno blag rastvor koji je bezbedan za većinu biljaka.
Kako koristiti infuziju od koprive?
Infuzija se može koristiti za:
- zalivanje korena;
- blago prskanje lišća.
Najbolje je tretmane obavljati rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca.
Prihrana se može primenjivati jednom na sedam do četrnaest dana.
Kod osetljivijih biljaka preporučljivo je prvo isprobati rastvor na manjoj površini i pratiti reakciju.
Kojim biljkama najviše odgovaraju ova đubriva?
Prirodna prihrana od mleka i koprive posebno može koristiti:
- paradajzu,
- paprici,
- krastavcima,
- tikvicama,
- bundevama,
- patlidžanu,
- većini cvetnica.
Ove biljke tokom leta intenzivno troše hranljive materije i posebno su osetljive na stres izazvan visokim temperaturama.
Kod lisnatog povrća i začinskog bilja preporučuje se opreznija upotreba, naročito ako se listovi koriste neposredno za ishranu.
Ne očekujte čuda preko noći
Iako prirodna đubriva mogu biti veoma korisna, ona nisu čarobno rešenje za sve probleme u bašti. Nijedna infuzija, surutka ili domaći preparat ne može nadoknaditi nedostatak vode, sunčeve svetlosti, kvalitetnog zemljišta ili zdravog korenovog sistema.
Ako paradajz napadne plamenjača, krastavci venu od vrućine ili paprika raste u previše vlažnom zemljištu, potrebno je prvo otkloniti uzrok problema.
Prirodna đubriva treba posmatrati kao dodatnu podršku koja pomaže biljkama da lakše prebrode stresne periode i održe dobru kondiciju tokom sezone.
Jednostavan plan prihrane za leto
Za najbolje rezultate tokom juna i jula:
- Redovno posmatrajte stanje biljaka.
- Prihranjujte ih blagim prirodnim preparatima na svakih 10 do 14 dana.
- Naizmenično koristite đubrivo i obično zalivanje.
- Obezbedite dovoljno vode tokom toplih dana.
- Koristite malč kako biste zadržali vlagu u zemljištu.
- Vodite računa o provetravanju i osvetljenosti biljaka.
Kada se pravilno koriste, domaća đubriva od surutke, mleka, cimeta i koprive mogu biti jeftin i praktičan dodatak nezi bašte, pomažući biljkama da ostanu zdrave, snažne i produktivne tokom najtoplijeg dela godine.
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