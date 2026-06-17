U ovom periodu mnogi baštovani posežu za različitim preparatima, ali priroda često nudi jednostavna i pristupačna rešenja. Domaća đubriva od mleka, surutke, cimeta ili koprive ne mogu napraviti čudo preko noći niti višestruko povećati prinos, ali mogu pomoći biljkama da ostanu snažne, zdrave i otporne tokom najzahtevnijeg dela vegetacije.

Zašto je prihrana važna tokom juna i jula?

Tokom leta biljke ulažu ogromnu energiju u razvoj cvetova i plodova. U tom periodu nije im potreban samo azot za rast zelene mase, već i kalijum, kalcijum, magnezijum i brojni mikroelementi.

Kada zemljištu ponestane hranljivih materija, biljke vrlo brzo pokazuju znakove iscrpljenosti. Cvetovi mogu da opadaju, plodovi da se slabije razvijaju, a lišće da požuti. Krastavci često odbacuju zametnute plodove, paradajz formira slabije cvetne grozdove, dok paprika usporava rast.

Upravo zato prirodna prihrana može biti korisna kao dodatna podrška. Važno je, međutim, imati na umu da ona ne može zameniti kvalitetno zemljište, kompost, redovno zalivanje i pravilnu negu.

Prvo prirodno đubrivo: Mleko ili surutka sa cimetom

Jedan od najjednostavnijih recepata za letnju prihranu zasniva se na mleku ili još bolje – surutki. Surutka je bogata kalcijumom, kalijumom, magnezijumom i fosforom, pa može doprineti boljem razvoju biljaka.

Cimet se dodaje zbog svojih prirodnih svojstava i karakterističnog mirisa, koji može pomoći u odbijanju pojedinih štetočina. Ipak, važno je naglasiti da cimet nije zamena za ozbiljnu zaštitu biljaka ukoliko je došlo do većeg napada bolesti ili insekata.

Ova prihrana najbolje funkcioniše kao blaga podrška biljkama koje pokazuju prve znake umora, ali još nisu ozbiljno oštećene.

Kako pripremiti mlečno đubrivo?

Potrebno je:

1 litar surutke ili mleka

9 litara vode

2 kašičice mlevenog cimeta

10 kapi joda (opciono)

U kantu od 10 litara sipajte surutku ili mleko, dodajte vodu i cimet, a zatim dobro promešajte. Ukoliko koristite jod, dodajte najviše deset kapi, jer veće količine mogu oštetiti biljke.

Rastvor je najbolje upotrebiti odmah nakon pripreme.

Kako se koristi?

Za jednu biljku potrebno je između pola i jednog litra rastvora, u zavisnosti od njene veličine.

Prihrana se primenjuje direktno u zoni korena, kada je zemljište blago vlažno. Preporučuje se da se rastvor ne prska po lišću i plodovima, naročito kod paradajza i krastavaca, jer ostaci mleka na listovima mogu podstaći razvoj gljivičnih oboljenja tokom vlažnog vremena.