Predeo izuzetnih prirodnih odlika, Ovčarsko-kablarska klisura, nedaleko od Čačka, privlačna je turistima koji rado posećuju njene atraktivne lokacije. Posebno mesto pripada srednjovekovnim manastirima Srpske pravoslavne crkve.

Neobična je po mnogo čemu. U njoj su se nastanile brojne zaštićene vrste ptica, a sve je više ljudi koji vole da provode vreme u vikendicama kraj reke. Zbog značajne kulturno-istorijske vrednosti i dvanaest svetilišta, klisuru nad kojom stražare Ovčar i Kablar zovu i Mala srpska Sveta gora.

"Planiramo da obiđemo sve manastire jer nažalost ja dok sam živela ovde nisam ih obišla tako da ću ja iskoristiti priliku sa njima", kaže Katarina Aničić iz Beograda.

Ljubitelji prirode, sporta i rekreacije mogu uživati i kraj reke i na planinama. Dobro obeležene planinarske i biciklističke staze vode ka jednom od najlepših vidikovaca u Srbiji, na vrh Kablara.

Na mesto odakle se pogledom može zagrliti čitava klisura i odakle se najbolje vide uklešteni meandri Zapadne Morave dolazi sve više posetilaca

"Zbog bezbednosti posetilaca smo pre nekoliko godina podigli ovu platformu za one koji se plaše, da mogu bezbedno da posmatraju I uživaju u pogledu, a oni hrabri kao mi danas mogu doći i ispod platforme'', rekao je Goran Nikolić iz Turističke organizacija Čačka.

Jedan od dragulja Ovčarsko-kablarske klisure je i Banjski potok.

To je desna pritoka Zapadne Morave. Banjski potok spušta se niz strme litice Ovčara, do Ovčar banje i njegova posebnost su mali slapovi, i bigrene kade koje su u letnjem period smaragdne boje.

Na jezeru Međuvršje plovi nekoliko stotina čamaca, a u sezoni tri turistička katamarana, pa se predeo izuzetne lepote može upoznati i sa reke.

"Jezero je dugačko 11 kilometara i flora, fauna, kompletno zaštićeno područje je zaista impozantno sa reke što zaista čini ovaj predeo izuzetno posećenim", istakao je Vojin Jakovljević, direktor TO Čačak.

U Ovčarsko-kablarskoj klisuri raste više od 700 biljnih vrsta, a samo na Kablaru može se pronaći više od 20 vrsta zaštićenih, divljih orhideja.