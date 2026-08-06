Rodom je iz grada Tira, ćerka namesnika carskog Urbana, idolopoklonika. Ne zna se iz kakvih razloga su joj roditelji dali to ime, Hristina, ali ono je u sebi nosilo tajnu njenog budućeg sledovanja Hristu.

Do svoje jedanaeste godine ona nije znala ništa o hrišćanstvu. Kada joj je bilo jedanaest godina, otac njen, da bi je skrio od sveta zbog njene izvanredne lepote do potpunog uzrasta, odredi joj najviši sprat jedne visoke kule da tu živi.

Ustroji joj sve udobnosti za život, dade joj robinje na službu, i postavi u njene odaje idole srebrne i zlatne, da im svakodnevno prinosi žrtve.

Predanje govori da nije mogla da trpi idolopokloništvo i da joj je poslan anđeo koji ju je prekrstio krsnim znamenjem i nazvao je nevestom Hristovom i poučio je veri.

Tada Hristina polupa sve idole u svojim odajama, i time izazva gnev kod svoga oca. Otac je izvede na sud i predade je mukama, a potom baci u tamnicu nameravajući da je sutradan poseče mačem.

Ali te noći zdrav i čitav Urban je umro i ode u grob pre kćeri svoje. Zatim dva namesnika, Dion i Julijan, produžiše istjazavanje ove mučenice. Hristinina hrabrost u trpljenju obrati mnoge neznabošce tirske u hrišćanstvo. Za vreme mučenja Hristine Dion najedanput pade mrtav usred naroda.

NJegov naslednik Julijan odseče Hristini grudi i jezik. Mučenica uze svoj jezik rukom i baci ga u oči Julijanu. I ovaj najednom posta slep. Najzad, muke njene za Hrista svršiše smrću pod oštrim mačem.

Tropar

Ovčica Tvoja Isuse, Hristina, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." NJenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.