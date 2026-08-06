Ordagić je istakao da ovakve mere predstavljaju značajnu podršku mladim porodicama u rešavanju stambenog pitanja i pozvao sve majke koje ispunjavaju uslove da se informišu i podnesu zahtev za ostvarivanje ovog prava.

„Želimo da što više porodica iz Bajine Bašte iskoristi mogućnosti koje država nudi. Opštinska uprava na raspolaganju je svim građanima kojima je potrebna pomoć oko prikupljanja dokumentacije i postupka prijave“, rekao je Ordagić.

Ivana Marinković navela je da je subvencija njenoj porodici omogućila da nakon života kao podstanari započnu život u sopstvenom domu.

„Dokumentaciju sam prikupila za svega nekoliko dana, sve je proteklo brzo i bez većih poteškoća. Svim majkama koje ispunjavaju uslove preporučila bih da konkurišu, jer mogu da dobiju veliku pomoć u rešavanju stambenog pitanja“, rekla je Marinković.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ovu meru sprovodi od 2022. godine, a do sada je više od 1.700 porodica u Srbiji ostvarilo subvenciju za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

Pravo na subvenciju imaju majke koje su dobile dete od početka ove godine, pod uslovom da nemaju nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu i da prihodi bračnih partnera ne prelaze dve prosečne zarade na republičkom nivou. Država u nerazvijenim područjima subvencioniše do 50 odsto vrednosti nekretnine, dok u ostalim opštinama obezbeđuje 20 odsto vrednosti, do maksimalnog iznosa od 20.000 evra.