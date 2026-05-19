Nedaleko od Knjaževca, nalazi se Rgoška banja koja važi za jednu od mirnijih i autentičnijih banja u Srbiji.

Rgoška Banja poznata je po termomineralnim izvorima temperature oko 30 stepeni. Voda se koristi u terapijama za lečenje reumatskih oboljenja, problema sa kičmom, povreda i postoperativnih stanja.Iako je po kapacitetima manja od velikih banjskih centara, upravo to joj daje posebnu draž, odnosno intimnu atmosferu i individualni pristup gostima.

Blizina Stare planine dodatno obogaćuje ponudu, pa tako posetioci često kombinuju banjski odmor sa šetnjama, planinarenjem i izletima do vidikovaca i sela u okolini Knjaževca.

Cene smeštaja u Rgoškoj Banji

Cene noćenja variraju u zavisnosti od tipa smeštaja.

U privatnim apartmanina noćenje po osobi kreće se od 1.200 do 2.000 dinara.

Apartman za dve osobe: od 2.500 do 4.000 dinara po noći.

Kada je u pitanju smeštaj koji uključuje noćenje sa doručkom ili večerom, cena je od 2.500 do 4.500 dinara po osobi.

Banjski smeštaj sa terapijama može se naći po ceni od 3.500 do 6.000 dinara po osobi. Takođe, postoje i desetodnevni ili dvonedeljni rehabilitacioni paketi po povoljnijim cenama.

Lekovita oaza istočne Srbije

U poređenju sa poznatijim banjama poput Vrnjačke Banje ili Sokobanje, Rgoška Banja nudi znatno niže cene i daleko mirniju atmosferu. Upravo zato je omiljena među penzionerima, porodicama i svima koji žele oporavak u prirodi bez velikih gužvi.

Sezona traje tokom cele godine, ali je najveća posećenost u prolećnim i letnjim mesecima.

Jesen je posebno atraktivna zbog prijatnih temperatura, ali svakako da predstavlja idealan izbor za one koji traže pristupačan, miran i lekovit odmor.