Punjene paprike su jedno od onih jela koje se često nalaze na porodičnoj trpezi, ali ovoga puta dolaze u nešto drugačijem izdanju.
Umesto klasičnog kuvanja u šerpi, paprike se pune aromatičnom mešavinom mlevenog mesa, pirinča i paradajza, a zatim zapeku u rerni dok sir odozgo ne postane rastopljen i blago zlatan.
Ovako pripremljene ostaju sočne, bogate ukusom i veoma zasitne, pa lako mogu da budu glavno jelo uz sezonsku salatu ili parče domaćeg hleba.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 6 porcija
Vreme pripreme: 25 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat
Ukupno vreme pripreme: 1 sat i 25 minuta
Težina: srednje zahtevno
Sastojci:
- 65 g belog pirinča
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 srednji crni luk
- 3 čena belog luka
- 2 kašike paradajz pirea
- 450 g mlevenog mesa
- 400 g paradajza sečenog na kockice
- 1 i po kašičica suvog origana
- so po ukusu
- sveže mleveni crni biber
- 6 većih paprika
- 65 g rendanog tvrdog sira
- svež peršun za serviranje
Priprema:
1. korak: Priprema pirinča
Pirinač skuvajte prema uputstvu sa pakovanja i ostavite sa strane. U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje, pa propržite sitno seckan luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i paradajz pire, pa kratko mešajte dok ne zamiriše.
2. korak: Prženje mesa
U tiganj dodajte mleveno meso i pržite uz mešanje dok meso ne promeni boju i ne usitni se. Po potrebi ocedite višak masnoće.
3. korak: Mešanje mese za punjenje
Dodajte kuvani pirinač, paradajz isečen na kockice, origano, so i biber. Ostavite da se smesa lagano krčka nekoliko minuta kako bi se ukusi sjedinili.
4. korak: Punjenje paprika
Paprike operite, odstranite vrhove i očistite unutrašnjost od semenki. Poređajte ih u posudu za pečenje i blago premažite uljem. Svaku papriku napunite pripremljenim filom od mesa i pirinča, pa odozgo pospite rendanim sirom.
5. korak: Pečenje
Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite oko 35 minuta na 200 stepeni. Zatim uklonite foliju i nastavite pečenje još 10 minuta, dok sir ne postane rastopljen i blago zapečen.
6. korak: Serviranje
Pre serviranja pospite sitno seckanim peršunom i služite toplo.
