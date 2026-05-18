Punjene paprike su jedno od onih jela koje se često nalaze na porodičnoj trpezi, ali ovoga puta dolaze u nešto drugačijem izdanju.

Umesto klasičnog kuvanja u šerpi, paprike se pune aromatičnom mešavinom mlevenog mesa, pirinča i paradajza, a zatim zapeku u rerni dok sir odozgo ne postane rastopljen i blago zlatan.

Ovako pripremljene ostaju sočne, bogate ukusom i veoma zasitne, pa lako mogu da budu glavno jelo uz sezonsku salatu ili parče domaćeg hleba.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 6 porcija

Vreme pripreme: 25 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat

Ukupno vreme pripreme: 1 sat i 25 minuta

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

65 g belog pirinča

2 kašike maslinovog ulja

1 srednji crni luk

3 čena belog luka

2 kašike paradajz pirea

450 g mlevenog mesa

400 g paradajza sečenog na kockice

1 i po kašičica suvog origana

so po ukusu

sveže mleveni crni biber

6 većih paprika

65 g rendanog tvrdog sira

svež peršun za serviranje

Priprema:

1. korak: Priprema pirinča

Pirinač skuvajte prema uputstvu sa pakovanja i ostavite sa strane. U većem tiganju zagrejte maslinovo ulje, pa propržite sitno seckan luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i paradajz pire, pa kratko mešajte dok ne zamiriše.

2. korak: Prženje mesa

U tiganj dodajte mleveno meso i pržite uz mešanje dok meso ne promeni boju i ne usitni se. Po potrebi ocedite višak masnoće.

3. korak: Mešanje mese za punjenje

Dodajte kuvani pirinač, paradajz isečen na kockice, origano, so i biber. Ostavite da se smesa lagano krčka nekoliko minuta kako bi se ukusi sjedinili.

4. korak: Punjenje paprika

Paprike operite, odstranite vrhove i očistite unutrašnjost od semenki. Poređajte ih u posudu za pečenje i blago premažite uljem. Svaku papriku napunite pripremljenim filom od mesa i pirinča, pa odozgo pospite rendanim sirom.

5. korak: Pečenje

Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite oko 35 minuta na 200 stepeni. Zatim uklonite foliju i nastavite pečenje još 10 minuta, dok sir ne postane rastopljen i blago zapečen.

6. korak: Serviranje

Pre serviranja pospite sitno seckanim peršunom i služite toplo.