U pravoslavnoj tradiciji vekovima se govori o snazi vere, molitve i svetinja koje čuvaju čoveka i njegov dom. Duhovnici upozoravaju da mir u porodici ne dolazi samo od materijalnog blagostanja, već i od prisustva Božje reči, krsta i svetih tajni u svakodnevnom životu. Otac Rafailo Boljević i vladika Nikolaj Velimirović kroz svoja poučna kazivanja otkrivaju zbog čega se, prema učenju Crkve, nečiste sile najviše plaše Svetog Jevanđelja, krsta, osvećene vode i svetog pričešća.
Otac Rafailo: "U dom gde se čuva Sveto Jevanđelje, nečiste sile teško pristupaju"
U vremenu kada mnogi tragaju za mirom, zaštitom i duhovnom snagom, pravoslavni duhovnici podsećaju da se istinska sigurnost nalazi u veri, molitvi i prisustvu svetinje u domu. Prema rečima oca Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmaine, postoje jednostavni, ali duboko značajni načini da se porodica duhovno učvrsti i zaštiti od zla.
– Sveti Jovan Zlatousti kaže da u dom gde se čuva Sveto Jevanđelje, na posebno odvojenom mestu, na polici, poželjno je da bude upaljeno i kandilo, da tom domu nečiste sile teško pristupaju. Pa još ako roditelji i deca celivaju Sveto Jevanđelje, poklone mu se... Uz sveto telo i svetu krv Hristovu, Sveto Jevanđelje je najsvetije – objasnio je otac Rafailo.
On ističe da dom u kojem se poštuju svetinje, gde se čita Jevanđelje i pali kandilo, postaje mesto mira, ljubavi i duhovne zaštite. Takav prostor, prema učenju svetih otaca, ispunjava se svetlošću i blagodaću, a ne strahom i nemirom.
Tri stvari kojih se demoni najviše plaše
Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički u svojim "Misionarskim pismima" prenosi duhovno viđenje svetog Jovana Vostrskog, koje govori o tome čega se demoni najviše plaše u životu jednog hrišćanina.
U 157. pismu vladika opisuje događaj u kojem je sveti Jovan tokom molitve ugledao demone i upitao ih:
"Pročitao si negde priču iz života svetog Jovana Vostrskog. Jednom, kad je ovaj blaženi Jovan stajao na molitvi, otvori mu se duhovni vid i on ugleda demone. Niti su se smeli približiti čoveku Božijem, niti su se hteli daleko od njega udaljiti. Videći da su obuzeti strahom, Jovan ih upita: 'Od čega se najviše plašite?' Demoni odgovaraju: 'Od tri stvari: od onoga što vi hrišćani nosite oko vrata, od onoga čime se mijete u Crkvi, i od onoga što jedete u Crkvi.'"
Kada ih je sveti Jovan upitao čega se najviše plaše, odgovor je bio jasan: "Od onoga što jedete u Crkvi."
Vladika Nikolaj potom objašnjava značenje ovih reči: "Zar ti ovo nije jasno? Ono što hrišćani nose oko vrata jeste krst. Ono čime se krštavaju ili krope u Crkvi jeste osvećena voda. A ono što jedu u Crkvi jeste sveto pričešće."
Krst, sveta voda i pričešće – duhovni bedem protiv tame
Govoreći o snazi ovih svetinja, vladika Nikolaj naglašava njihovu duboku simboliku i značaj u duhovnom životu vernika:
"Krst je znamenje pobede kroz stradanje iz ljubavi. Osvećena voda čisti i označava čistotu duhovnu i telesnu. Pričešće je nebeska trpeza, na kojoj se predlaže duši za hranu telo i krv Božija. Zar je, dakle, čudo što paklene sile drhte od ovoga troga?"
Prema njegovim rečima, paklene sile nastoje da čoveka udalje od Boga, oduzimajući mu ono što ga duhovno uzdiže — ljubav, čistotu i svetu duhovnu hranu.
"One došaptavaju ljudima sasvim suprotne savete, i to: da pošto-poto izbegavaju svako stradanje, čime hoće da iz srca ljudskih iskorene ljubav i čovekoljublje; da žive u grehovnoj nečistoti, čime hoće da učine ljude svojim podanicima i bliskim srodnicima, i udalje ih od prečistog Boga; i da more i umore dušu svoju glađu, ne dajući joj nikakvu božansku hranu – za kojom duša po prirodi čezne – no da se hrane samo zemaljskom hranom, kao životinje."
Na kraju, vladika Nikolaj zaključuje: "A pričešća se najviše boje pakleni duhovi, jer ono predstavlja krunu čovekovog uzvišenja i sjedinjenja s Bogom."
