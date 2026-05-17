– Sveti Jovan Zlatousti kaže da u dom gde se čuva Sveto Jevanđelje, na posebno odvojenom mestu, na polici, poželjno je da bude upaljeno i kandilo, da tom domu nečiste sile teško pristupaju. Pa još ako roditelji i deca celivaju Sveto Jevanđelje, poklone mu se... Uz sveto telo i svetu krv Hristovu, Sveto Jevanđelje je najsvetije – objasnio je otac Rafailo.

On ističe da dom u kojem se poštuju svetinje, gde se čita Jevanđelje i pali kandilo, postaje mesto mira, ljubavi i duhovne zaštite. Takav prostor, prema učenju svetih otaca, ispunjava se svetlošću i blagodaću, a ne strahom i nemirom.

Tri stvari kojih se demoni najviše plaše

Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički u svojim "Misionarskim pismima" prenosi duhovno viđenje svetog Jovana Vostrskog, koje govori o tome čega se demoni najviše plaše u životu jednog hrišćanina.

U 157. pismu vladika opisuje događaj u kojem je sveti Jovan tokom molitve ugledao demone i upitao ih:

"Pročitao si negde priču iz života svetog Jovana Vostrskog. Jednom, kad je ovaj blaženi Jovan stajao na molitvi, otvori mu se duhovni vid i on ugleda demone. Niti su se smeli približiti čoveku Božijem, niti su se hteli daleko od njega udaljiti. Videći da su obuzeti strahom, Jovan ih upita: 'Od čega se najviše plašite?' Demoni odgovaraju: 'Od tri stvari: od onoga što vi hrišćani nosite oko vrata, od onoga čime se mijete u Crkvi, i od onoga što jedete u Crkvi.'"

