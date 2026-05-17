Trešnje su jedno od omiljenih prolećnih voćki, ali da bi plodovi bili krupni, puni soka i slatki kao med, nije dovoljno samo redovno zalivanje. Iskusni baštovani godinama koriste jednostavan trik iz kuhinje koji može značajno da poboljša ukus i kvalitet roda. U vodu kojom zalivaju trešnje dodaju dva sastojka koja gotovo svi već imaju kod kuće — kvasac i drveni pepeo.
Ova prirodna kombinacija podstiče rast stabla, jača koren i pomaže plodovima da razviju više prirodnog šećera. Rezultat su trešnje koje imaju intenzivniju boju, puniji ukus i mnogo više soka.
Zašto baš kvasac?
Kvasac je bogat vitaminima B grupe, mineralima i korisnim mikroorganizmima koji poboljšavaju kvalitet zemljišta. Kada se rastvori u vodi, podstiče razvoj korena i ubrzava usvajanje hranljivih materija iz zemlje.
Baštovani tvrde da trešnje nakon ovakvog zalivanja brže napreduju, a plodovi postaju mesnatiji i otporniji na pucanje. Posebno je koristan tokom maja i početkom juna, kada voće intenzivno sazreva.
Priprema je veoma jednostavna:
- 10 grama svežeg ili suvog kvasca
- 10 litara mlake vode
Smesa se ostavi oko sat vremena da odstoji, a zatim se njome zaliva zemlja oko stabla, nikako direktno po plodovima ili lišću.
Drveni pepeo — tajno oružje za slatke plodove
Drugi sastojak koji iskusni voćari redovno koriste jeste drveni pepeo. On sadrži kalijum i kalcijum, minerale koji imaju ključnu ulogu u formiranju slatkih i sočnih plodova.
Kalijum direktno utiče na količinu prirodnih šećera u trešnjama, zbog čega plodovi dobijaju bogatiji ukus. Pepeo takođe smanjuje kiselost zemljišta i jača biljku.
Dovoljno je da se jedna šolja prosejanog pepela rastvori u kanti vode ili da se lagano pospe oko stabla pre zalivanja.
Kako pravilno koristiti ovu mešavinu?
Najbolje rezultate daje kada se koristi jednom u dve do tri nedelje tokom perioda sazrevanja plodova. Zemlja treba da bude blago vlažna, a zalivanje je najbolje obaviti rano ujutru ili predveče, kada sunce nije jako.
Važno je ne preterivati, jer previše prihrane može imati suprotan efekat. Prirodni sastojci deluju postepeno, ali dugoročno poboljšavaju kvalitet zemljišta i prinosa.
Još nekoliko trikova za savršene trešnje
Pored ovog domaćeg recepta, iskusni baštovani savetuju i redovno uklanjanje suvih grana, dovoljno sunčeve svetlosti i umereno zalivanje. Trešnja ne voli previše vode, pa je važno održavati ravnotežu.
Ako želite plodove koji pucaju od soka i imaju ukus kao nekadašnje domaće trešnje iz bakinog dvorišta, ovaj jednostavan trik sa kvascem i pepelom mogao bi da napravi veliku razliku već ove sezone.
