Dovoljno je nekada samo nekoliko sekundi da steknemo prvi utisak o nečijoj kući i ljudima koji u njoj žive. Zarasla trava, razbacane stvari, stare saksije, neokrečena ograda ili gomila predmeta koje niko ne pomera godinama često odmah privuku pažnju prolaznika i komšija.

Dok jedni smatraju da je dvorište samo običan prostor oko kuće koji nema veze sa karakterom čoveka, psiholozi tvrde da način na koji ljudi održavaju svoj dom i okolinu može mnogo toga da otkrije o njihovim navikama, emocijama i životnom stilu.

Prema njihovim rečima, neuredno dvorište često nije samo pitanje lenjosti ili nemara, već mnogo složenija priča.

Prostor oko kuće često otkriva unutrašnje stanje vlasnika

Stručnjaci objašnjavaju da prostor u kojem živimo često postaje ogledalo našeg unutrašnjeg stanja. Kada je čovek pod stresom, umoran ili emotivno iscrpljen, to se vrlo često prvo vidi upravo u domu i prostoru oko njega. Sitni poslovi počinju da se odlažu, trava ostaje nepokošena, a stvari se polako gomilaju.