Običaj na pomenima koji vređa uspomenu na pokojnika

I dok su neki od tih običaja duboko ukorenjeni u pravoslavnoj tradiciji, drugi su se s vremenom toliko odomaćili da ih mnogi smatraju obaveznim, iako sa učenjem Crkve imaju vrlo malo zajedničkog.

Jedan od njih, prema stavu Srpske pravoslavne crkve, može da predstavlja ozbiljno odstupanje od suštine hrišćanskog ispraćaja pokojnika.

Kada se sahrana pretvori u gozbu

Prema crkvenom učenju, najvažniji deo sahrane jesu opelo, molitva, paljenje sveća, žito i pomen. To su trenuci u kojima se porodica i prijatelji mole za pokoj duše preminulog i za oproštaj njegovih grehova.

Međutim, u mnogim krajevima Srbije i dalje je prisutan običaj pripremanja veoma bogate trpeze sa velikim količinama hrane i pića.

Kada se, nakon sahrane, okupljanje pretvori u raskošnu gozbu, a pojedini gosti preteraju u jelu i piću, gubi se smisao samog događaja. Prema crkvenom stavu, takvo ponašanje smatra se nedoličnim i grešnim, jer trenutak tuge i molitve pretvara u nešto što nema veze sa dostojanstvenim sećanjem na pokojnika.