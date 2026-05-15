Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 15. maja slave svetog Atanasija Velikog, sveca koji je u istoriji hrišćanstva bio najviše progonjivan.

Rođen je u Aleksandriji 296. godine i od detinjstva se okrenuo duhovnosti.

Doprineo je učvršćivanju pravoslavlja, a verovatno je jedan od najprogonjenijih svetitelja.

Progonili su ga carevi Konstancije, Julijan i Valen, episkom Jevsevije Nikomidijski i mnogi drugi.

Tek pred smrt je proživeo jedan miran period, a preminuo je 373. godine.

Koja verovanja se vezuju za ovaj praznik?

U nekim krajevima Srbije, pogotovo na jugu, postoji legenda prema kojoj je đavo iskušavao Svetog Atanasija tako što se prerušio u najlepšu devojku, koja ga je mamila da se odrekne Boga i da joj se pridruži u obožavanju nečastivog.

On je prozreo prevaru i zamolio devojku da mu pokaže đavoljsku moć tako što će uskočiti u mali ćup.

Kad je to uradila, monah je zatvorio posudu i bacio je u more.

Legenda kaže da je ćup godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili.

Postoji verovanje da čim zagrmi, đavo misli da to ide Sveti Atanasije Veliki, pa se uplaši i skače u posude.

Stoga je važno da se na današnji dan svi sudovi drže čvrsto zatvoreni.

U nekim krajevima Srbije, Svetog Atanasija slave vodeničari koji veruju da na današnji dan đavoli vrebaju u virovima, pa ni vodenice danas neće dobro da rade.