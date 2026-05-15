Ovaj stari trik baštovana koristi se generacijama, jer mleko može da posluži kao prirodna prihrana za biljke i da im pomogne da budu zdravije i otpornije.

Osim što podstiče rast, mleko može pomoći i kod određenih problema u bašti, od nedostatka kalcijuma do pojave pepelnice i pojedinih biljnih virusa.

Zašto je mleko dobro za biljke?

Mleko je bogato kalcijumom, koji nije važan samo za ljude već i za razvoj biljaka. Sadrži proteine, vitamine grupe B i prirodne šećere koji mogu pozitivno uticati na rast i opšte stanje biljaka.

Pored toga, mikroorganizmi koji se razvijaju zahvaljujući mleku mogu poboljšati kvalitet zemljišta i doprineti zdravijem korenu.

Biljkama je kalcijum neophodan za pravilan razvoj. Kada ga nema dovoljno, biljke sporije napreduju, izgledaju slabo i često dolazi do problema poput truljenja vrha ploda, što je čest slučaj kod paradajza, paprika i tikvica.

Mleko može pomoći i protiv bolesti

Jedna od zanimljivijih primena mleka jeste zaštita biljaka od pojedinih gljivičnih oboljenja, naročito pepelnice. Takođe se smatra da može doprineti smanjenju širenja određenih virusa kod biljaka.

Zbog toga mnogi baštovani koriste mleko kao prirodnu alternativu hemijskim preparatima.

Ipak, postoje i mane

Iako ima mnogo prednosti, sa mlekom ne treba preterivati. Ako se koristi u velikim količinama, može doći do razvoja bakterija i neprijatnog mirisa.

Masnoća iz mleka tokom raspadanja takođe može stvarati neugodne mirise, a ponekad se na listovima mogu pojaviti gljivice koje vizuelno ne izgledaju lepo.

Međutim, većina ljubitelja baštovanstva smatra da su koristi ipak mnogo veće od mogućih nedostataka.

Kako pravilno koristiti mleko u bašti?

Najvažnije pravilo je da se mleko uvek razblaži vodom. Najčešće se koristi odnos 1:1, pola mleka, pola vode.

Možete koristiti sveže mleko, mleko u prahu ili čak mleko kojem je istekao rok trajanja, što je i odličan način da ga ne bacate.

Ako želite da prskate listove, sipajte rastvor u bočicu sa raspršivačem i lagano naprskajte biljku. Listovi će upiti korisne sastojke.

Ipak, kod biljaka poput paradajza treba biti oprezan, jer previše vlage na listovima može pogodovati razvoju gljivica. Ako rastvor ostane predugo, listove možete prebrisati mokrom krpom ili isprati vodom.

Idealno i za velike bašte

U većim vrtovima mlečna mešavina se često koristi uz pomoć prskalica povezanih sa baštenskim crevom, jer voda dodatno razblažuje rastvor i omogućava ravnomerno nanošenje.

Druga mogućnost je da se mleko sipa direktno oko korena biljke, kako bi ga zemlja postepeno upijala.

Neki baštovani koriste i praktičan trik, plastičnu flašu okrenutu naopako zakopaju pored biljke, pa kroz nju postepeno dodaju mlečnu mešavinu.

Važno je da nakon tretiranja mlekom ne koristite odmah jaka hemijska sredstva ili pesticide, jer oni mogu uništiti korisne bakterije koje pomažu biljkama.

Iako se ponekad može pojaviti blag miris fermentacije, on uglavnom nestaje nakon nekoliko dana.