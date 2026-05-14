Manastir je posvećen Svetom velikomučeniku Georgiju. Podignut je u 14. veku kao zadužbina porodice Dejanović, ali na temeljima još starijeg hrama iz 11. veka.

Tokom istorije više puta je rušen i obnavljan, ali je uspeo da sačuva svoj značaj kao duhovni i kulturni centar.

Njegova arhitektura pripada srednjovekovnom srpskom stilu, sa karakterističnim kupolama i freskama koje svedoče o bogatoj prošlosti.

Lečenje u manastiru

Pored istorijskog značaja, manastir Temska je poznat i po narodnom verovanju o lečenju.

U njemu se prave prirodni melemi na bazi lekovitog bilja, koje monahinje pripremaju po tradicionalnim receptima.

Mnogi ljudi dolaze verujući da ovi melemi, uz molitvu i boravak u manastiru, mogu pomoći kod različitih zdravstvenih problema, posebno kod kožnih bolesti poput ekcema i psorijaze.