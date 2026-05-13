Pored hramova posvećenih Svetoj Petki često se nalaze izvori i veruje se da je voda sa tih izvora lekovita i da podstiče isceljenje.

Prema narodnom verovanju, Sveta Petka se vernicima često javlja u snu iz dva razloga: kako bi pružila utehu i donela dobre vesti ili kao vid upozorenja da pravimo greške.

Prema starom običaju, ovoj svetiteljki se na praznik odaje poštovanje molitvom, pali se tamjan i izbegavaju se teški kućni poslovi.

Dan Svete Petke nije samo hrišćanski praznik, već i krsna slava mnogih pravoslavnih vernika u Srbiji koji smatraju da je ova svetiteljka zaštitnica njihovog doma.

Sveta Petka je rođena u gradu Epivatu, kod Kalitrakije u Maloj Aziji krajem 10. veka, poticala je iz imućne i pobožne porodice, a prema nekim izvorima poreklom je Srpkinja. Zamonašila se posle smrti roditelja u crkvi Svete Sofije u Carigradu, a posle toga je provela godine u pustinji u postu, molitvi i usamljeničkom životu. prema predanju, u snu joj se javio anđeo i uputio je u otadžbinu da širi veru Hristovu.