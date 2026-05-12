Slavimo Svetog Vasilija Ostroškog! Jednu stvar strogo izbegavajte da vas ne prati baksuz cele godine, a ovaj običaj donosi blagoslov sveca!

Sveti Vasilije Ostroški se slavi 12. maja, a prema verovanju, ako tog dana odete u manastir Ostrog "bolest i druge muke vas i vaših bližnjih nestaće kao rukom odnesene".

 

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernice slave sutra, 12. maja, praznik Svetog Vasilija Ostroškog, "dan kada su moguća i najveća čuda".

Ovaj svetac je izuzetno poštovan u našem narodu, a u manastir Ostrog u Crnoj Gori, gde se nalaze njegovi mošti, vernici odlaze tokom cele godine, kako bi dobili blagoslov i uputili molitve.

Prema verovanju, ako sutra odete u manastir Ostrog, na dan Svetog Vasilija Ostroškog, "bolest i druge muke vas i vaših bližnjih nestaće kao rukom odnesene".

Običaj je i da za praznik Svetog Vasilija Ostroškog počnete strogi post koji treba da traje sve dok (ponovo) ne odete na Ostrog i tamo se pričestite.

Za praznik episkopa zahumskog i srpskog pravoslavnog svetitelja, vernici koji odlaze u manastir bi trebalo da ponesu ulje, tamjan i pamuk kao i vunene čarape i sve to ostave kod sveca "da prenoći", jer te stvari koje se ostave u prostoriji sa moštima sveca, dobijaju magične moći izlečenja, veruje se.

Kako narodno verovanje pripoveda, Sveti Vasilije Ostroški svake noći ustaje iz kovčega i šeta po stenama, a tokom vekova su brojni sveštenici svedočili da svakog jutra vide pocepane vunene čarape na nogama sveca, iako su uveče bile obuvene čitave. Odatle potiče i praksa da vernici koji idu na Ostrog sa sobom ponesu par belih vunenih čarapa.

Na praznik Svetog Vasilija treba se iskreno pomolite čudotvorcu, veruje se da će svaka iskrena želja iz dubine srca biti ispunjena. Ako niste u mogućnosti da posetite Ostrog, idite u crkvu i zapalite sveću.

Ne obavljaju se sutra nikakvi paganski običaji niti rituali. A tu su i ova predanja i običaji. Devojke u Bosni su, pre svanuća, popevši se na tavan, bacale svoju obuću kroz vrata napolje, pa ako obuća, kad padne, bude usmerena od kuće, znak je da će u tom pravcu otići, odnosno udati se.

Veruje se da se na dan Svetog Vasilija Velikog ne treba svađati, jer će ljude u protivnom cele godine terati baksuz, dok se u nekim krajevima veruje da se posebno treba čuvati da vas neko ne prevari.

U nekim krajevima se verovalo da će biti rodna godina ako na ovaj dan iznenada padne sneg ili bude oblačno.

 

