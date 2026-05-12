Ako planirate odmor u Srbiji a ne možete i dalje da se odlučite gde, vreme je da istražite sledeća jezera.

Jezero Zaovine

Jezero Zaovine je veštačko jezero nastalo pregrađivanjem toka Belog Rzava i izgradnjom brane u zaseoku Đurići kod sela Zaovine 1981. godine. Voda iz jezera Perućac, na 310 metara nadmorske visine, kroz cevi dospeva u predivan predio četinarskih šuma na 900 metara visine, pravo u selo Zaovine na Tari. Najbolje mesto za kupanje na velikom jezeru u Zaovinama je kod brane Lazići. Plaža nije uređena, pa njena veličina zavisi od nivoa jezera.

Zlatarsko jezero

Zlatarsko jezero, ili jezero Kokin Brod, je veštačko jezero u dolini Uvca. Treće je po veličini u Srbiji, nakon Đerdapskog jezera i jezera Perućac. Smešteno je na nadmorskoj visini od 880 metara, sa prosečnom dubinom od 75 metara. Temperatura vode nikada ne prelazi 21°C, najhladnija je u januaru (3,5°C), a najtoplija u julu. Jezero je omiljeno izletište mladih iz okolnih mesta, koji uživaju u sunčanju na pontonskoj plaži i plivanju u bistroj vodi.

Jezero Ćelije

Nadomak Kruševca, izgradnjom brane na reci Rasini, stvoreno je jezero Ćelije ispod planine Jastrebac. Na nadmorskoj visini od 284 metra, sa najvećom dubinom od oko 45 metara i površinskom temperaturom vode koja leti iznosi oko 26°C, jezero je idealno za kupanje i vodene sportove. Ipak, savetuje se oprez, jer nema organizovane spasilačke službe.

Bešenovačko jezero

Bešenovačko jezero ili jezero Beli Kamen se nalazi u blizini sela Bešenovo, na Fruškoj gori. Udaljeno je oko dvadeset kilometara od Sremske Mitrovice i Rume. Nastalo je u nekadašnjem kopu, iz kojeg je beočinska cementara izvlačila rudu lapor. Mnogi meštani provode na ovom jezeru tokom cele godine jer neodoljivo podseća na plažu i more.

Borsko jezero

Borsko jezero se nalazi u podnožju planine Crni vrh, 17 kilometara od Bora. Leti, temperatura vode dostiže 25°C, što je idealno za kupanje. Na obalama jezera su uređene betonske, šljunkovite i travnate plaže. Zbog nadmorske visine od 438 metara, prizori su veličanstveni tokom cele godine. Na obali jezera i u njenoj blizini sagrađeni su hoteli, tržni centri, restorani i kafići, a postoje i vikend naselja.

Srebrno jezero

Srebrno jezero je možda najposećenije jezero u Srbiji. Ovo veštačko jezero na desnoj obali Dunava ima prosečnu širinu od 300 metara i dužinu od oko 14 kilometara. Jezero se nalazi u opštini Veliko Gradište i ima izuzetno dobar turistički položaj, Leti, kada je najviše turista, možete uživati u muzici uživo u nekim od kafića ili klubova.