Kada kuvamo čorbu, paprikaš ili varivo, često želimo da jelo bude gusto, kremasto i puno ukusa. Mnogi tada posegnu za zaprškom, brašnom ili gustinom, ali postoji mnogo jednostavniji i zdraviji trik koji poslednjih godina sve češće koriste iskusne domaćice, proso.

Ova stara žitarica, koja je nekada bila redovan deo domaće kuhinje, danas se ponovo vraća na velika vrata upravo zbog svoje praktičnosti i nutritivnih vrednosti.

Osim što je lagano za stomak i prirodno bez glutena, proso ima sposobnost da tokom kuvanja otpusti skrob i prirodno zgusne jelo bez dodatnog brašna i masnoće.

Kako se koristi proso za zgušnjavanje?

Trik je vrlo jednostavan. Dovoljno je da u čorbu ili varivo dodate jednu do dve kašike opranog prosa pred kraj kuvanja. Kako se bude kuvao, proso će omekšati, blago se raspasti i dati jelu bogatiju, gušću teksturu.

Kod krem čorbi može se čak i potpuno izblendati zajedno sa povrćem, pa ćete dobiti savršeno gustu i baršunastu strukturu bez ijedne kašike brašna.

Dodatni trik za još bolji ukus:

Ako želite posebno kremastu čorbu, deo kuvanog povrća izblendajte zajedno sa prosom i vratite u šerpu.

Zašto je ovaj trik sve popularniji?

Za razliku od klasične zaprške, proso ne ostavlja težak osećaj nakon jela, a pritom obogaćuje obrok vlaknima i dodatnim hranljivim sastojcima. Odlično je u:

čorbama od povrća

varivima sa krompirom ili pasuljem

paprikašima

potažima

posnim jelima

Mnogi ga vole jer ne menja dominantan ukus jela, već ga samo čini punijim i kremastijim.

Važno je samo jedno

Pre kuvanja proso treba dobro isprati pod mlazom hladne vode kako bi uklonili eventualne nečistoće i gorčinu.