Jedan uobičajeni kućni predmet, prisutan u gotovo svakom domu, identifikovan je kao glavno žarište buđi, gljivica i zarobljenih alergena, ali ga većina ljudi ne čisti dovoljno često. Ovaj kućni predmet često se zanemaruje tokom rutinskog čišćenja, iako se koristi gotovo svakodnevno. Tepisi, prostirke i staze napravljeni su tako da upijaju vlagu i skupljaju prljavštinu, zbog čega mogu postati pravo leglo buđi ako se ne održavaju pravilno.

Novo istraživanje, koje je sproveo proizvođač tepiha i prostirki Klin-Teks Houm kroz Indeks kupaca kućnih potrepština, pokazalo je da čak 62 odsto potrošača ne pere svoje prostirke ili staze barem jednom mesečno, što je preporučena učestalost kako bi se sprečilo nakupljanje prljavštine i vlage. Još zabrinjavajuće je to što je jedna od deset osoba priznala da prostirke i staze čisti samo jednom godišnje ili čak ređe.

Tokom zime, grejanje, mokra obuća, blatnjave šape kućnih ljubimaca i loša ventilacija stvaraju idealne uslove za širenje buđi u domu, upozoravaju stručnjaci.

"Ljudi buđ uglavnom povezuju sa vidljivim vlažnim mrljama na zidovima ili prozorima, ali neka od najčešćih žarišta zapravo su skrivena u mekom nameštaju, naročito u delovima doma koji se nalaze odmah pored ulaznih vrata", objasnila je Mišel Birn, menadžerka marketinga proizvoda u kompaniji Klin-Teks Houm.

Glavna funkcija prostirki, staza i tepiha jeste zadržavanje prljavštine i vlage, a preko njih se svakodnevno prelazi više puta, često u mokroj obući. Ako se ne čiste redovno, mogu postati savršeno mesto za razvoj zarobljene vlage, buđi, gljivica i drugih higijenskih problema, prenosi Dejli Ekspres.

Prema rečima Mišel Birn, velika razlika između količine prljavštine i vlage koju podne obloge skupljaju i retkog pranja stvara idealne uslove za razvoj buđi, naročito tokom hladnijih zimskih meseci kada je ventilacija u domovima slabija, a spoljašnja vlaga lakše ulazi unutra.

"Uticaj na zdravlje može biti veoma ozbiljan. Nije tajna da izloženost buđi može iritirati disajne puteve, izazvati alergije i pogoršati simptome astme, posebno kod dece, starijih osoba i svih koji imaju osetljive disajne organe. Najjednostavniji način da se ovaj rizik smanji jeste da prostirke i tepihe tretirate isto kao i druge perive tkanine", objasnila je Birn.