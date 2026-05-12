Kad počne lepo vreme komarci zaista mogu potpuno da pokvare boravak na terasi ili u dvorištu, a i otvaranje prozora postaje rizično. Da ne pominjemo onaj prvi san iz kog vas trgne zujanje. Zbog toga mnogi traže jednostavna i jeftina rešenja koja ne uključuju tablete, sprejeve i drugo prskanje hemikalija po kući i bašti.

Jedan od najpopularnijih trikova poslednjih godina jeste domaća zamka od plastične flaše, šećera i kvasca. Iako ne može potpuno eliminisati komarce, ovaj metod zaista može smanjiti njihov broj ako se pravilno koristi.

Kako domaća zamka privlači komarce

Princip rada je jednostavan. Mešavina šećera i kvasca pokreće fermentaciju tokom koje se oslobađa ugljen-dioksid. Upravo taj gas komarci koriste kao jedan od glavnih signala za pronalaženje ljudi, jer osećaju naše disanje.

Za pravljenje zamke potrebno je:

plastična flaša od 1,5 do 2 litra

oko 200 mililitara mlake vode

2 do 3 kašike šećera

1 kašičica suvog kvasca

Gornji deo flaše odsecite i okrenite kao levak prema unutra. Tako komarci lakše ulaze, ali teže izlaze napolje.

Gde nikako ne treba da držite zamku

Najčešća greška je postavljanje zamke pored stola, kreveta ili mesta gde sedite. Pošto ugljen-dioksid privlači komarce, zamka može imati potpuno suprotan efekat i dovesti insekte bliže vama.

Najbolje je da je pripremljenu zamku za komarce postavite:

dva do četiri metra od mesta gde boravite

uz žbunje ili senovite uglove

blizu mesta gde primećujete više komaraca

pored prozora, ali ne tik uz krevet ili kauč

Flašu možete obložiti papirom ili tkaninom kako bi fermentacija duže trajala i kako bi unutrašnjost bila tamnija.

Koliko je ova metoda zaista efikasna

Domaća zamka može uhvatiti deo komaraca, ali nije čarobno rešenje za celo dvorište. Ako u blizini postoje burad sa vodom, stare gume, zapušeni oluci ili barice i mesta sa ustajalom vodom komarci će nastaviti da se razmnožavaju jer larve žive upravo u vodi.

Zato je uklanjanje stajaće vode prvi i najvažniji korak u borbi protiv komaraca.

Kada treba promeniti smesu u flaši

Fermentacija traje nekoliko dana, ali tokom velikih vrućina smeša se brže kvari, pa promenite sadržaj kada mehurići skoro nestanu i miris postane veoma neprijatan. Naravno i kada primetite da zamka više ne privlači insekte

Ako u kući imate decu ili kućne ljubimce, flašu držite na mestu gde ne može lako da se obori.

Zamka je pomoć, ali ne i potpuna zaštita

Ovakva domaća zamka može biti korisna kao dodatna mera jer je jeftina, jednostavna i ne zahteva upotrebu sprejeva. Ipak, za ozbiljniju zaštitu najbolje rezultate daju kombinacije mrežice na prozorima, lagana odeća dugih rukava, redovno uklanjanje stajaće vode, te ventilacija prostora i održavanje dvorišta

Kada se koristi zajedno sa ovim merama, domaća zamka može pomoći da broj komaraca bude znatno manji u vašem okruženju tokom leta, a da boravak napolju bude prijatno iskustvo. Niste se bez veze trudili da terasu lepo skockate za uživanje!