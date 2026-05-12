Evo šta sve može da izleči tamjan, ako se primenjuje na ovaj način!

Para od tamjana ima umirujuće dejstvo. Miris tamjana može da očisti kuću, vodu i ljudsko telo od bakterija. Ublažava bol, upale i jača imuni sistem. Ekstrakt tamjana deluje blagotvorno na celo telo.



Blagodeti ulja tamjana

Jača nervni sistem

Pokreće obnovu ćelija, aktivira resorpciju zapaljenog procesa.

Ubija štetne mikroorganizme.

Poboljđava pokretljivost zglobova u slučaju reumatizma.

Inhibira rast tumora u crevima i pankreasu.

Leči jetru i matericu.

Uklanja glavobolju.

Poboljšava celokupno zdravlje.

Upotreba tamjana:

1. Kada lečite plućne bolesti, rastvorite mali grumenčić tamjana u alkoholu i pijte.

2. Ako vas bole zglobovi, ulje tamjana pomešajte sa vazelinom i mažite na bolne zglobove.

3. Kod upale krajnika, boli u štitnoj žlezdi, curenja nosa, preporučuje se udisaje tamjana.

4. Kod opstipacije, koristi se tinktura od tamjana.