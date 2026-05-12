Evo šta sve može da izleči tamjan, ako se primenjuje na ovaj način!

Kada se tamjan zagreva i isparava, njegov miris udišemo i to nam poboljšava mentalno i emocionalno zdravlje
Para od tamjana ima umirujuće dejstvo. Miris tamjana može da očisti kuću, vodu i ljudsko telo od bakterija. Ublažava bol, upale i jača imuni sistem. Ekstrakt tamjana deluje blagotvorno na celo telo.
Blagodeti ulja tamjana
- Jača nervni sistem
- Pokreće obnovu ćelija, aktivira resorpciju zapaljenog procesa.
- Ubija štetne mikroorganizme.
- Poboljđava pokretljivost zglobova u slučaju reumatizma.
- Inhibira rast tumora u crevima i pankreasu.
- Leči jetru i matericu.
- Uklanja glavobolju.
- Poboljšava celokupno zdravlje.
Upotreba tamjana:
1. Kada lečite plućne bolesti, rastvorite mali grumenčić tamjana u alkoholu i pijte.
2. Ako vas bole zglobovi, ulje tamjana pomešajte sa vazelinom i mažite na bolne zglobove.
3. Kod upale krajnika, boli u štitnoj žlezdi, curenja nosa, preporučuje se udisaje tamjana.
4. Kod opstipacije, koristi se tinktura od tamjana.
5. Dezinfekcija tamjanom koristi se za prostoriju u kojoj pacijent dugo leži, tako što se ostavi da dimi tamjan.
*Lečenje tamjanom primenite samo uz konsultaciju sa lekarom.
