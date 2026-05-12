Mačja metvica može da cveta već u proleće, a njeni sitni cvetovi i listovi u obliku srca daju bašti nežan i dekorativan izgled. Stabljike su prekrivene mekim dlačicama, a sama biljka može da naraste od 30 do čak 120 cm, u zavisnosti od vrste.

Postoji nekoliko popularnih sorti. Obična mačja metvica ima plavo-ljubičaste cvetove i izgledom najviše podseća na lavandu. Faasenova mačja metvica je viša i bogatija cvetovima, dok sorta "Alba" ima bele cvetove i deluje suptilnije. Sorta "Walker’s Low" prepoznatljiva je po intenzivnim plavo-ljubičastim nijansama.

Posebno se izdvaja Faasenova sorta jer ima jak, prijatan miris koji podseća na med.

Kako se uzgaja mačja metvica

Uzgoj ove biljke je prilično jednostavan, pa je pogodna i za početnike u baštovanstvu. Sorte sa svetlijim listovima vole vlažnije i plodnije zemljište, kao i blagu senku, dok one sa sivkastim listovima najbolje uspevaju na suncu i u dobro dreniranom zemljištu.

Dobro podnosi i suvlje uslove, pa se često sadi i u kamenjarima ili na mestima gde druge biljke teže uspevaju. Dovoljno je jednom godišnje dodati kompost kako bi ostala bujna i zdrava.

Sadnja se preporučuje od juna do septembra, uz razmak od oko 40 centimetara između biljaka. Ako se sadi iz semena, najbolje je sejati u proleće, uz dovoljno svetlosti i blagu temperaturu, kada klija za oko tri nedelje, piše Kobieta.

Nega i održavanje Mačja metvica ima tendenciju širenja, pa je važno redovno orezivanje kako bi se zadržao uredan oblik. Ne preporučuje se sečenje odmah posle cvetanja, jer to može podstaći novo cvetanje u pogrešno vreme. Tokom zime biljku je najbolje ostaviti netaknutu, jer tako štiti koren, dok se u rano proleće može skratiti do zemlje kako bi se podstakao novi rast. Prirodna zaštita od komaraca i krpelja Jedna od najvećih prednosti mačje metvice je njeno dejstvo na insekte. Kada se posadi u dvorištu ili saksiji na terasi, efikasno odbija komarce i krpelje, posebno zbog intenzivnog mirisa koji podseća na limun i mentu.