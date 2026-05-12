Okružena šumama i čistim planinskim vazduhom, predstavlja idealno mesto za odmor, oporavak i beg od svakodnevnog stresa. Ono po čemu je Lukovska banja posebno poznata jeste bogatstvo termomineralnih izvora - ima ih čak 37, a temperatura vode dostiže i do 65 stepeni Celzijusa.



Zahvaljujući tome, ubraja se među najtoplija i najbogatija prirodna lečilišta u regionu. Njena lekovita termomineralna voda svrstava se u kategoriju natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnih i slabo sulfidnih hipertermi.



Šta se leči u Lukovskoj banji?



U Lukovska banja leče se reumatska oboljenja, osteoporoza, sportske povrede, kao i stanja nakon hirurških zahvata.



Cene u Lukovskoj banji



Cene noćenja u ovoj banji kreću se u proseku od oko 2.000 dinara. Tako je u ponudi apartman sa jednom spavaćom sobom po ceni od 2.993 dinara, dok će vas noćenje u dvokrevetnoj sobi sa bračnim krevetom koštati 3.803 dinara.



Kupatilo kralja Milutina



Kupatilo kralja Milutina predstavlja specijalizovani prostor za balneoterapijske kupke u termomineralnoj vodi natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnog tipa, obogaćenoj sumporom i ugljen-dioksidom. Temperatura vode u kupatilima kreće se između 42 i 44 stepena Celzijusa, što omogućava duboko opuštanje mišića, poboljšava cirkulaciju i ubrzava regeneraciju tkiva. Ove kupke imaju široku primenu u terapiji reumatskih oboljenja, stanja nakon povreda, kao i u rehabilitaciji mišićno-koštanog sistema.



Prirodni inhalatorijum



Prirodni inhalatorijum Lukovska banja smešten je uz samu obalu reke i obuhvata sistem okamenjenih cevi kroz koje izlazi termomineralna voda bogata vodonik-sulfidom (H2S). Vazduh oko fontane visoko je zasićen H2S gasom, čija inhalacija ima dokazano lekovito dejstvo. U okviru kompleksa Lukovska banja nalaze se hoteli Bela Jela, Jelak i Kopaonik, koji gostima nude udoban smeštaj, savremene wellness sadržaje, kao i stručnu medicinsku i terapeutsku negu. Bez obzira na to da li dolazite radi lečenja, oporavka, prevencije ili jednostavno odmora u prirodi, boravak u Lukovska banja pruža mirno i prijatno okruženje za potpuni oporavak tela i duha.

