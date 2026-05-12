Gajenje paprika na otvorenom često je povezano sa temperaturnim stresom i brzim isparavanjem vlage. U Nemačkoj je tehnologija podignutih organskih gredica, koja potpuno eliminiše kopanje i rastresanje, stekla popularnost. Ovaj pristup omogućava skoro dvostruki prinos voća i povrća, stvarajući optimalnu mikroklimu u bašti za ovu kulturu koja voli toplotu, čak i na malim parcelama.
Kako se gradi struktura?
Struktura se gradi sloj po sloj: velike grane ili drvna sečka se postavljaju u podnožje, a zatim se nanose slojevi pokošene trave, lišća i biljnog otpada. Na vrh se dodaju kompost i plodno zemljište, formirajući humku visine 25 do 40 cm. Unutrašnje razlaganje organske materije povećava temperaturu zemljišta za 3-5 stepeni, stimulišući aktivan rast paprike.
Ređe zalivanje
Raspršena organska materija zadržava vlagu poput sunđera, postepeno je oslobađajući korenu. Tokom sušnih perioda, takve gredice zahtevaju zalivanje tri puta ređe nego standardne zasade. Evropski agronomi primećuju da pod takvim uslovima korenov sistem paprika prodire 20-30% dublje. Efikasna priprema sadnica za hladno vreme takođe igra ključnu ulogu u konačnom prinosu.
Suzbijanje korova
Suzbijanje korova se postiže malčiranjem površine slamom ili senom. Ovo eliminiše potrebu za plevljenjem i štiti zemljište od sabijanja nakon obilnih kiša. Kišne gliste se brzo razmnožavaju u donjim slojevima, prirodno aerirajući zemljište.
Oslobađanje ugljen-dioksida u korenskoj zoni tokom truljenja organske materije ubrzava fotosintezu, čineći grmlje snažnijim i otpornijim.
Princip sadnje
Prilikom sadnje, održavajte minimalni razmak od 40 cm između biljaka, dodajući pepeo ili vermikompost u rupe. Zahvaljujući „termalnom jastuku“, prvi pupoljci se pojavljuju nedelju dana ranije nego obično. Čak i uz nagle temperaturne fluktuacije, povrće pouzdano proizvodi plodove, jer se organska podloga hladi znatno sporije od običnog zemljišta.
Takođe, stare najlonske hulahopke pomažu u uzgoju teških plodova bez oštećenja stabljika. Elastični najlon se rasteže kako biljka raste, štiteći je od štetočina, sprečavajući kompresiju i obezbeđujući neprekidnu ishranu. Stručnjaci napominju da meko podupiranje paprika minimizira stres od mehaničkih povreda. Ova vrsta potpore omogućava granama da podrže plodove težine preko 400 grama.
Komentari (0)