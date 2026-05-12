Hortenzije su među najlepšim baštenskim cvetnicama, ali i među osetljivijima kada je u pitanju zemljište i ishrana. Da bi imale raskošne cvetove i zdravo lišće, ne moraju uvek da se koriste skupa mineralna đubriva — ponekad rešenje već postoji u vašoj kuhinji. Jedan od najpoznatijih prirodnih trikova jeste talog od kafe, koji može značajno uticati na rast i izgled ove biljke.
Zašto je talog od kafe dobar za hortenzije?
Talog od kafe je bogat organskim materijama koje se polako razgrađuju i na taj način hrane zemlju. Sadrži male količine azota, koji je važan za razvoj zelenih delova biljke, kao i mikroelemente koji poboljšavaju strukturu zemljišta.
Kada se pravilno koristi, talog:
- poboljšava kiselost zemljišta (što hortenzijama posebno odgovara),
- podstiče jači rast korena,
- doprinosi intenzivnijem i dugotrajnijem cvetanju,
- pomaže stvaranju novih izdanaka i pelcera.
Kako utiče na cvetanje hortenzija?
Hortenzije su biljke koje veoma reaguju na pH vrednost zemljišta. Blago kisela sredina im pogoduje, a upravo tu talog od kafe može da napravi razliku.
Redovnim, ali umerenim korišćenjem, biljka dobija uslove u kojima:
- formira više cvetnih pupoljaka,
- cvetovi postaju puniji i izraženijih boja,
- period cvetanja može da se produži.
Važno je naglasiti da efekat nije trenutan, već se vidi kroz nekoliko nedelja ili meseci, kako se zemljište postepeno obogaćuje.
Kako se pravilno koristi talog od kafe?
Da bi imao efekta, talog mora da se koristi na pravilan način:
Kao dodatak zemljištu: pospite tanak sloj oko biljke i blago ga umešajte u površinski sloj zemlje
Umereno doziranje: dovoljno je jednom u 2 do 3 nedelje, jer preterivanje može zakiseliti zemlju više nego što je potrebno
Suvi talog: najbolje je koristiti osušen talog kako bi se izbegla pojava buđi
Zalivanje posle primene: kako bi se hranljive materije lakše otpustile u zemlju
Da li talog od kafe podstiče nove pelcere?
Da — uz pravilnu negu, hortenzije mogu razvijati više bočnih izdanaka. Kada je biljka dobro ishranjena i koren stabilan, ona prirodno stvara nove grane iz kojih kasnije nastaju cvetovi ili pelceri za razmnožavanje.
To znači da hortenzija ne samo da lepše cveta, već vremenom postaje i gušća, raskošnija i otpornija.
Iako je prirodan, talog od kafe nije univerzalno rešenje i ne treba ga koristiti u prekomernim količinama. Previše kiselosti može usporiti rast, zato je umerenost ključ uspeha.
