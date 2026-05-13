Sprska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog apostola Jakova Zavedejeva, koji je bio sin Zavedejev i brat Svetog apostola Jovana Bogoslova. Narodni običaji kažu da danas treba da oprostite "zlim jezicima", jer se danas prašta greh klevete.

Na poziv Isusa Hrista Jakov Zavedejev je ostavio ribarske mreže i oca, pa odmah pošao za Gospodom. Jedan je od trojice apostola kojima je Gospod otkrio najveće tajne, pred kojima se na planini Tavoru i preobrazio. Zbog svoje vere, stradao je 45. godine u Jerusalimu. Mošti Svetog Jakova odnete su u Španiju, gde se i danas nalaze.

Prema narodnim običajima, neudate devojke bi u ponoć trebalo da se umiju hladnom vodom, kako bi zaštitile telo od zlih duhova i obezbedile sebi zdravo potomstvo.

Sveti apostol Jakov propovedao je jevanđelje po raznim zemljama, i išao je do Španije. Po povratku iz Španije u Jerusalim, postao je Jevrejima strašan kao grom, jer je neustrašivo propovedao o Hristu Isusu da je istiniti Mesija, Spasitelj sveta.