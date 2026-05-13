Papula se poznato jelo od davnina, a najviše zbog toga što je bilo omiljeno Karađorđu.
To je dobro izgnječen pasulj koji je Karađorđe nosio o pojasu u pljosnatoj drvenoj posudi sa poklopcem.
Za papulu se može upotrebiti bilo koja vrsta pasulja, a najbolji je beli.
POTREBNI SASTOJCI:
500 grama belog pasulja tetovca
2 glavice crnog luka
2 čena belog luka
2 dl ulja, sitna crvena paprika
biber
so
PRIPREMA:
Pasulj operite, prelijte vodom i stavite da se kuva. Kad provri procedite, prelijte novom mlakom vodom i nastavite sa kuvanjem. Skuvan pasulj procedite i ispasirajte. Pasulj začinite solju i biberom, dodajte malo vode u kojoj se kuvao i izmiksirajte, kako biste dobili finu glatku masu.
Očistite i sitno iseckajte crni luk i beli luk. Propržite ih na ulju a zatim dodajte izmiksiran pasulj.
Ukoliko ne volite beli luk možete i bez njega da pripremite ovo jelo. Promešajte, kratko propržite i dodajte dve kašičice sitne crvene paprike.
Vodite računa da paprika ne pregori jer će poprimiti gorak ukus.
Papula se služi hladna. Servira se na tacni ili u malo dubljoj posudi sa mladim crnim lukom ili kiselim kupusom. Pržene kriške kvalitetne slanine su odlična kombinacija uz ovo lepo, starinsko jelo.
Prijatno!
