Papula se poznato jelo od davnina, a najviše zbog toga što je bilo omiljeno Karađorđu.

To je dobro izgnječen pasulj koji je Karađorđe nosio o pojasu u pljosnatoj drvenoj posudi sa poklopcem.

Za papulu se može upotrebiti bilo koja vrsta pasulja, a najbolji je beli.

POTREBNI SASTOJCI:

500 grama belog pasulja tetovca

2 glavice crnog luka

2 čena belog luka

2 dl ulja, sitna crvena paprika

biber

so

PRIPREMA:

Pasulj operite, prelijte vodom i stavite da se kuva. Kad provri procedite, prelijte novom mlakom vodom i nastavite sa kuvanjem. Skuvan pasulj procedite i ispasirajte. Pasulj začinite solju i biberom, dodajte malo vode u kojoj se kuvao i izmiksirajte, kako biste dobili finu glatku masu.

Očistite i sitno iseckajte crni luk i beli luk. Propržite ih na ulju a zatim dodajte izmiksiran pasulj.

Ukoliko ne volite beli luk možete i bez njega da pripremite ovo jelo. Promešajte, kratko propržite i dodajte dve kašičice sitne crvene paprike.

Vodite računa da paprika ne pregori jer će poprimiti gorak ukus.

Papula se služi hladna. Servira se na tacni ili u malo dubljoj posudi sa mladim crnim lukom ili kiselim kupusom. Pržene kriške kvalitetne slanine su odlična kombinacija uz ovo lepo, starinsko jelo.

Prijatno!