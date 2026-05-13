Čaša vode na svakoj polici u frižideru je trik koji koriste gotovo sve Ruskinje. Ovo nije način hlađenja vode za piće ili kulinarski trik. Metoda ima potpuno naučnu osnovu koja pomaže u produženju veka trajanja hrane i očuvanju resursa frižidera.

Sve se "vrti" oko fizike, ili preciznije, koncepata "termalne inercije" i "toplotnog kapaciteta". Voda ima specifični toplotni kapacitet od oko 4200 J/(kg °C), dok vazduh ima specifični toplotni kapacitet od oko 1000 J/(kg °C). To znači da se voda zagreva i hladi četiri puta sporije od vazduha iste mase. A ako uzmete u obzir da voda u čaši teži od 200 do 250 grama, dok vazduh na polici teži gramima, razlika postaje značajna.

Kad otvorimo vrata frižidera, hladan vazduh brzo izlazi (gušći je), a ulazi topao vazduh iz kuhinje. Kompresor mora češće da se uključuje i da radi više kako bi vratio temperaturu u normalu. Ove stalne temperaturne fluktuacije glavni su neprijatelj svežine hrane.

Čaše vode deluju kao "akumulatori hladnoće". Voda se ohladi do temperature frižidera (4 do 6 stepeni Celzijusa) i zatim polako oslobađa svoju hladnoću u okolni vazduh. Kad se vrata otvore, voda nastavlja da "drži" temperaturu oko sebe, sprečavajući da se hrana na susednim policama prebrzo zagreje. Tako kompresor radi ređe, a hrana ostaje duže sveža i stabilna.

