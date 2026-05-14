Faširane šnicle spadaju među omiljena domaća jela, ali mnogima se desi da nakon prženja budu tvrde i suve.

Iako deluje da je sve u kvalitetu mesa, pravi trik krije se u načinu pripreme i nekoliko jednostavnih dodataka koji prave ogromnu razliku.

Dobra smesa je pola posla

Za ukusne i mekane šnicle nije dovoljno koristiti samo mleveno meso. Važno je dodati sastojke koji poboljšavaju teksturu i zadržavaju sočnost. Jaje povezuje smesu, prezle upijaju višak tečnosti, dok sitno seckani luk i beli luk daju bogatiji ukus.

Mnoge domaćice dodaju i malo senfa ili kašiku soka od paradajza jer upravo ti sastojci mesu daju dodatnu aromu i sprečavaju isušivanje tokom prženja.

Zašto šnicle treba da odmore pre prženja?

Nakon oblikovanja, faširane šnicle ne bi trebalo odmah spuštati u tiganj. Kratko odmaranje omogućava da se svi sastojci bolje povežu, pa šnicle zadržavaju oblik i ostaju kompaktnije tokom pripreme.

Ovaj mali korak često odlučuje da li će se raspadati ili ostati savršeno oblikovane.

Greška koju mnogi prave tokom prženja

Prejaka vatra jedna je od najčešćih grešaka. Kada je temperatura previsoka, spoljašnji deo brzo izgori, dok unutrašnjost ostane suva i tvrda.

Mnogo bolji rezultat postiže se prženjem na srednjoj temperaturi, kako bi meso imalo vremena da se ravnomerno ispeče i dobije lepu zlatnu koricu.

Savet za oblikovanje:

Ruke blago nakvasite vodom ili nauljite kada oblikujete šnicle da se smesa ne lepi.

Trik sa vodom koji pravi ogromnu razliku

Najvažniji korak dolazi tek kada šnicle porumene sa obe strane. Tada u tiganj treba sipati malo vrele vode i odmah poklopiti.

Para koja nastaje prolazi kroz meso i zadržava vlagu unutar šnicli. Posle nekoliko minuta voda ispari, a faširane šnicle ostaju mekane, sočne i pune ukusa.

Uz ovaj jednostavan trik, čak i obične faširane šnicle mogu ispasti neverovatno mekane i ukusne. Poslužite ih uz pire krompir, salatu ili domaći sos i dobićete kompletan ručak.