- Kiša, umor, bolni koraci i putevi koji deluju beskrajno. Ali, kada znaš za koga hodaš nema odustajanja. Od Gračanice do Ostroga sam nosio samo jednu želju, a to je da se što više ljudi ujedini za Janu. Ako je ovo moje hodočašće uspelo makar jednog čoveka da pokrene da pomogne, onda je vredelo svakog koraka, rekao je Ivan za RINU.

Jani je dijagnostikovana odsustvo rasta kostiju u dužinu. Bolest je potvrđena genetskim testiranjem. Jani je potrebna terapija vosoritidom (Voxzogo), jedini lek koji utiče na uzrok bolesti i omogućava deci sa ahondroplazijom da rastu i razvijaju se bez teških komplikacija, kaže za RINU Ivan.

Dodaje da s obzirom na težinu njenog zdravstvenog stanja i potrebu za kontinuiranim lečenjem, terapijama, dijagnostikom i nadzorom, porodica nije u mogućnosti da sama obezbedi sva potrebna sredstva, zbog čega se obraćaju svim humanim ljudima za pomoć u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za lek Voxzogo. Jani Tirkajlo možete pomoći slanjem SMS poruka. Ukucajte 1964 i pošaljite na broj 3030, kao i uplatom na račun koji je u opisu.

- Ovo nije kraj puta jer borba za Janu traje i dalje. Hajde da pokažemo svi zajedno koliko dobrote ima u ljudima. Da nastavimo složno svim srcem zajedno za Janu. Kad ide iz srca, ljudi to osete, rekao je Ivan.

Do sada je Ivan Mladenović svojim humanitarnim akcijama prikupio 50 hiljada evra za obolelu decu hodajući do manastira Hilandar, dva puta do manastira Ostrog, biciklom do Pekinga...