Zbog toga su tehnički pregledi, koji su do sada izdavali nalepnice, prinuđeni da građane šalju direktno u Policijsku upravu, gde se stvaraju ogromne gužve.

Građani koji pokušavaju da završe registraciju vozila dugo čekaju, a mnogi zbog toga odlažu putovanja i druge obaveze.

– Velike su gužve, sve ide jako sporo, svi su došli sa istim problemom da uzmu nalepnicu za svoje vozilo – kaže za RINU jedan od vozača iz Čačka.

Prema saznanjima, problem nije prisutan samo u Čačku, već novi sistem još uvek nije proradio ni u pojedinim drugim gradovima. Sa druge strane, vozači iz Lučana za sada nemaju ove poteškoće, jer tamošnji sistem funkcioniše bez problema.

Kako se očekuje, nakon što novi sistem bude potpuno osposobljen, procedura registracije trebalo bi ponovo da bude pojednostavljena, što bi rasteretilo policijske uprave i smanjilo višesatna čekanja građana na izdavanju registarskih nalepnica.