Southern Living je sakupio najbolje savete profesionalaca o tome kako da vaše pločice zaborave na "nepozvane goste". Najvažnije pre nego što počnete sa čišćenjem jeste da odredite vrstu pločica u svom kupatilu.

"Keramika i porcelan mogu se čistiti rastvorom od 50% limunovog soka (ili belog sirćeta) i 50% vode. Međutim, mermer i prirodni kamen lako se oštećuju kiselinama. Za njih je najbolje koristiti specijalno sredstvo za čišćenje kamena ili blagi sapun razblažen vodom", objašnjava stručnjakinja za čišćenje Sabrina Firman.

Generalno, izbegavajte abrazivna sredstva za čišćenje na bilo kojoj pločici, jer mogu izgrebati površinu. Ako imate kombinaciju materijala i brinete da bi kiselina mogla doći u kontakt s kamenom ili mermerom, Firman preporučuje da koristite isključivo sapun i vodu.

Koliko često treba čistiti pločice u kupatilu?

Zavisi od toga koliko slobodnog vremena imate. Profesionalna čistačica Sara San Anđelo preporučuje čišćenje pločica jednom nedeljno, ako je moguće. Međutim, za većinu zauzetih ljudi realniji je raspored jednom mesečno.

"Za kupatilo za goste koje se retko koristi, dovoljno je čišćenje jednom u tri meseca ili pre dolaska gostiju – šta god se pre desi. Takođe je dobra ideja očistiti pločice nakon što gosti odu, kako ne biste morali da brinete o neplaniranim posetama", kaže Firman.