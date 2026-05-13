Bili biste iznenađeni koliko se buđi i plesni može sakriti u mikropukotinama pločica u vašem kupatilu. Vlažno i toplo okruženje idealno je za nakupljanje prljavštine, pa je redovno čišćenje neophodno kako bi se sprečio rast buđi.
Southern Living je sakupio najbolje savete profesionalaca o tome kako da vaše pločice zaborave na "nepozvane goste". Najvažnije pre nego što počnete sa čišćenjem jeste da odredite vrstu pločica u svom kupatilu.
"Keramika i porcelan mogu se čistiti rastvorom od 50% limunovog soka (ili belog sirćeta) i 50% vode. Međutim, mermer i prirodni kamen lako se oštećuju kiselinama. Za njih je najbolje koristiti specijalno sredstvo za čišćenje kamena ili blagi sapun razblažen vodom", objašnjava stručnjakinja za čišćenje Sabrina Firman.
Generalno, izbegavajte abrazivna sredstva za čišćenje na bilo kojoj pločici, jer mogu izgrebati površinu. Ako imate kombinaciju materijala i brinete da bi kiselina mogla doći u kontakt s kamenom ili mermerom, Firman preporučuje da koristite isključivo sapun i vodu.
Koliko često treba čistiti pločice u kupatilu?
Zavisi od toga koliko slobodnog vremena imate. Profesionalna čistačica Sara San Anđelo preporučuje čišćenje pločica jednom nedeljno, ako je moguće. Međutim, za većinu zauzetih ljudi realniji je raspored jednom mesečno.
"Za kupatilo za goste koje se retko koristi, dovoljno je čišćenje jednom u tri meseca ili pre dolaska gostiju – šta god se pre desi. Takođe je dobra ideja očistiti pločice nakon što gosti odu, kako ne biste morali da brinete o neplaniranim posetama", kaže Firman.
U svakom slučaju, stanje pločica će se značajno poboljšati ako svaki član porodice koristi gumenu lopaticu nakon tuširanja. "To smanjuje nakupljanje sapunice i vlagu koja podstiče rast buđi", dodaje Firman.
Šta vam je potrebno za pranje zidnih pločica:
- Rukavice
- Sunđer
- Krpe
- Četkica za zube ili mala četka sa mekim vlaknima
- Limunov sok, belo sirće ili blagi sapun (u zavisnosti od vrste pločica)
- Soda bikarbona
- Voda
- Strugač za vodu
- Bočica sa raspršivačem
Šta vam je potrebno za čišćenje podnih pločica:
- Krpa
- Blagi deterdžent za sudove
- Metla ili četka
- Mop sa suvim jastučićima (ili suva krpa)
- Kanta sa vodom
Korak po korak – zidovi
- Prvo očistite fuge. Nanesite pastu od sode bikarbone (ili sode i belog sirćeta za tvrdokorne mrlje) na fuge između pločica.
- Ostavite da deluje nekoliko minuta, zatim istrljajte četkicom za zube.
- Dobro isperite vodom.
- Zatim poprskajte pločice rastvorom za čišćenje, počevši od vrha zida.
- Ribajte sunđerom ili mekom četkom kružnim pokretima.
- Isperite toplom vodom.
- Osušite površinu strugačem za vodu, a zatim suvom krpom.
- Ne ostavljajte vlagu jer stvara mrlje i pogodno je okruženje za buđ.
Korak po korak – pod
- Prvo pomesti ili obrisati suvom krpom.
- Pomešajte 1–2 kašike deterdženta za sudove u kanti vode.
- Operite pločice krpom ili mopom.
- Na kraju pređite suvom krpom da biste sprečili vlagu i buđ.
Saveti za negu pločica
Za tvrdokorne mrlje možete koristiti pastu od sode bikarbone i hidrogen-peroksida, ali ne na prirodnom kamenu.
Izbegavajte izbeljivač – radije koristite Oxy izbeljivač.
Uvek provetravajte kupatilo tokom i nakon čišćenja.
Redovno obnavljajte zaštitni premaz za fuge – idealno na svakih šest meseci.
