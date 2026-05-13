Danas je ženski manastir Srpske pravoslavne crkve, a smešten je oko 16 kilometara istočno od Vršca, u podnožju Vršačkih planina i među vinogradima.

Poreklo manastira nije potpuno sigurno jer postoji više predanja:

👉Prema lokalnoj tradiciji, osnovan je još 1225. godine, a osnivačem se smatra Arsenije Bogdanović Hilandarac, učenik Svetog Save i kasnije srpski arhiepiskop Arsenije Sremac;

👉Druga verzija kaže da je nastao u 15. veku i da su ga podigli ili obnovili Brankovići, posebno despot Jovan Branković i majka Angelina;

👉Postoje i predanja da su prve monaške zajednice ovde postojale još u 11. veku.

Prvi sigurni istorijski zapisi o manastiru pojavljuju se u dokumentima Pećke patrijaršije iz 17. veka. Tokom turskih ratova više puta je rušen, pljačkan i obnavljan.

Kome je posvećen?

Glavna crkva manastira posvećena je prazniku Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu.

Sveti Jovan Krstitelj smatra se prorokom koji je najavio dolazak Isusa Hrista i krstio ga u reci Jordan. U pravoslavnoj tradiciji poznat je i kao Sveti Jovan Preteča, jer je "pretekao" Hrista i pripremao narod za njegovo učenje.

U manastiru Mesić ovaj praznik ima poseban značaj, jer je upravo njemu posvećena glavna manastirska crkva.

Tada se u manastiru okuplja veliki broj vernika iz Vršca, Banata i drugih krajeva Srbije, održavaju se liturgije i svečana crkvena okupljanja.

Čudotvorna ikona "Dostojno jest"

Najpoznatija svetinja manastira je ikona Presvete Bogorodice "Dostojno jest", kojoj vernici pripisuju čudotvornu moć.

Ikona je doneta sa Svete Gore 1803. godine i nalazi se na Bogorodičinom tronu u crkvi.