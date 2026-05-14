- Ako konkretno govorimo za nektarinu, ovde poslednje tri godine nismo imali rod. Razlog je malo i nadmorska visina i zapadna strana koja dovodi do toga da breskva, tačnije ova sorta nektarine ranije cveta i samim tim bude podložna izmrzavanju, što je poslednjih godina jako česta pojava zbog ranih prolećnih mrazeva, kaže Popović za RINU.

Pored nektarina, u njegovim voćnjacima nalaze se i jabuke i šljive, koje su prethodnih godina takođe trpele posledice vremenskih nepogoda.

- Kod jabuke i šljive nije bilo nekih značajnijih šteta, osim prošle godine kada je šteta bila čak i na jabukama, dodaje on.

Ipak, ovog proleća stanje u voćnjacima uliva nadu. Popović, koji je osim voćara i stručnjak zaposlen u Institutu za voćarstvo, objašnjava da je ovogodišnji mraz, paradoksalno, donekle i pomogao nektarinama.

- Mi smo imali pojavu mraza i ove godine, međutim taj mraz je dobro delovao jer je proredio nektarinu taman koliko treba. Ono što sada u narednom periodu treba da se uradi jeste proreda plodova. Imamo dosta bliznih plodova i njih moramo da uklonimo kako bi ostali plodovi imali kvalitet, objašnjava Popović dok pokazuje grane prepune zametnutih plodova.

Kako ističe, pored redovne zaštite voća, veoma su važne i druge agrotehničke mere poput košenja, održavanja zasada i navodnjavanja, naročito ukoliko leto donese visoke temperature.

- Visoke temperature preko 35 stepeni mogu negativno uticati na biljke. Tada one zatvaraju stome i ne obavljaju normalne fiziološke procese, zbog čega je navodnjavanje veoma važno, naglašava on.

Voćari sa zebnjom prate i prognoze koje najavljuju moguće vremenske nepogode, naročito grad, koji za samo nekoliko minuta može uništiti trud cele godine. Zato Popović savetuje proizvođače da više pažnje posvete zaštiti svojih zasada.

- Na prvom mestu ljudi treba da osiguravaju voćnjake, a drugi način borbe protiv grada jeste postavljanje protivgradnih mreža. Smatram da je voće u čačanskom kraju ove godine dosta dobro rodilo i sada je najvažnije proizvesti što veću količinu plodova prve klase, jer samo tako proizvođači mogu biti konkurentni na tržištu, poručuje Popović.

I dok se u voćnjacima zapadne Srbije već nazire ovogodišnji rod, među domaćinima vlada oprezni optimizam, jer u poljoprivredi, kako kažu, do poslednjeg dana berbe ništa nije sigurno.