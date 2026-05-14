U vreme kada su se sreli, Milena je već bila velika glumačka zvezda, a Dragan je tek počinjao karijeru. Upoznali su se na snimanju filma “Horoskop”, a iz druženja se rodila i ljubav. Nakon toga praktično su bili nerazdvojni do kraja života.

Velika ljubav dočekala je i starost. Na njihovom primeru može da se uči. U retkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvek su isticali da im je bračni drug najveća podrška, ali i najstroži kritičar.

Njihov brak trajao je 44 godine… rastavila ju je samo smrt. Draganov odlazak teško je pao Mileni. Nakon nje i sama se razbolela, a u retkim trenucima kada je govorila javno isticala je koliko joj je teško samoj i koliko joj Dragan nedostaje u nekim malim, svakodnevnim poslovima koji su činili njihov život. Otkrivanje spomenika Draganu Nikoliću u Vrnjačkoj Banji krajem 2017. bila je jedna od poslednjih prilika kada je glumica javno govorila o svom suprugu. Čak i tada, Milena je bila bolesna i nije mogla da prisustvuje, a okupljenima se obratila preko video poruke.