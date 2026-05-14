Mnogi proizvođači veš mašina nude brojne programe pranja, ali koliko su oni zaista korisni? Iako izgledaju kao da postoji rešenje za svaki tip pranja, stvarna potrošnja energije zavisi od nekoliko faktora. Evo ključnih saveta kako da kvalitetno perete veš, a da struja ne bude problem kada stignu računi.

Temperatura od 90°C gotovo uvek je previsoka

Visoke temperature vode potrebne su samo u izuzetnim slučajevima, poput pranja posteljine nakon bolesti, osetljive odeće ili veoma zaprljanih komada. Za većinu svakodnevnog veša, temperature od 60°C ili 90°C su suvišne i nepotrebno povećavaju račune za struju.

Što je voda toplija, to više dolazi do:

Bržeg izbledelosti boja

Većeg rizika od skupljanja tkanine

Povećanog habanja vlakana

Viših troškova za struju

Stručnjaci savetuju da pranje na 30°C troši čak 35–40% manje energije nego na 60°C. Nakon mesec dana, razlika u potrošnji energije je očigledna.

Zašto je režim "Eco" najekonomičniji

Režim "Eco" pranja je dizajniran da bude energetski što efikasniji. Iako traje duže nego standardni ciklusi, koristi niže temperature vode (30 do 40°C) i smanjuje potrošnju električne energije za 30 do 50 odsto. Takođe, mašina koristi 20 do 30 odsto manje vode, čineći ga idealnim za svakodnevnu odeću, posteljinu i majice.

Važno je koristiti "Eco" režim kada je bubanj potpuno pun. Poluprazan bubanj smanjuje efikasnost ovog režima.

Brzo pranje nije ekonomično

Kratki programi koji traju od 15 do 30 minuta mogu izgledati kao brz i efikasan način za pranje, jer troše manje vode i rade pri nižim temperaturama. Međutim, imaju i svoja ograničenja. Ovi programi ne uklanjaju teže mrlje i ne ubijaju bakterije, pa su najbolji za osvežavanje stvari koje su nošene samo jednom, ali ne i za dubinsko čišćenje.

Hladna voda nije uvek dobar izbor

Pranje veša na 20 do 30°C su najblaže za tkanine i sprečavaju skupljanje i izbledelost. Savremeni deterdženti i gelovi sadrže enzime koji efikasno rade i u hladnoj vodi. Međutim, hladna voda ne uklanja masne mrlje i ne ubija bakterije, pa je bolje koristiti temperaturu od 40°C za donje rublje, peškire i sportsku opremu.

Kako pravilno puniti veš mašinu

Bez obzira na to koji režim koristite, pravilno punjenje mašine je ključno za ekonomičnost. Poluprazan bubanj znači više potrošene energije i vode po kilogramu veša. Prepunjen bubanj može rezultirati prljavim vešom i oštećenjem veš mašine.

Idealno je puniti bubanj do 80 do 90 odsto deklarisanog kapaciteta. Ako imate manje veša, mnoge savremene mašine nude režim za "pola punjenja", koji smanjuje potrošnju vode i skraćuje trajanje ciklusa.

Koji režimi troše najviše energije

Energetski intenzivni programi treba da se koriste samo kad je to nužno. U ovu grupu spadaju:

Intenzivno pranje - mnogo vode, visoka temperatura, dugi ciklus

Predpranje je dupli trošak energije

Pranje pamuka na 90°C zapravo je ključanje

Dodatno ispiranje povećava potrošnju vode bez stvarne koristi.

Ovi režimi su potrebni za specijalne situacije, ali nisu pogodni za svakodnevnu upotrebu.

Kako da optimizujete pranje veša

Najbolji način da uštedite je fleksibilan pristup. Evo nekoliko korisnih saveta:

Perite pri 30 do 40°C umesto na 60°C kad god to bude moguće.

Uključujte veš mašinu samo kada je bubanj potpuno pun.

Koristite režim "Eco" jednom mesečno za preventivno čišćenje mašine.

Koristite tečne gelove, jer se bolje ispira pri nižim temperaturama.

Redovno uklanjajte kamenac sa grejača jer troše više energije.

Ekonomično pranje nije pitanje žrtvovanja kvaliteta, već pametnog izbora režima. "Eco" je najbolji za svakodnevnu odeću uz pun bubanj. Brzo pranje je pogodna za osvežavanje, dok je hladna voda najbolja za delikatne tkanine i blago zaprljan veš. Visoka temperatura je rezervisana za posebne slučajeve.

Razumevanje kako vaša mašina funkcioniše može značajno smanjiti troškove, bez kompromisa u kvalitetu pranja.

(Blic)