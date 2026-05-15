Za neka ste sigurno čuli: Ovo su najlepša biblijska imena
Autor:  Jadranko Žugić

Među izdvojenim imenima našla su se i ona koja roditelji neretko daju svojoj deci, ali koja su vrlo posebna, kao i imena koja nisu baš toliko česta.

 

Biblijska imena za devojčice:

Tamara - Ovo ime označava palmu i nalazi se među prvih 20 imena na listi najčešće davanih imena za devojčice u Srbiji.

Sara - Značenje ovog imena je kneginja, vladarka, žena visokog ranga. U Bibliji je Sarah žena Abrahamova (Avramova) a pominje se i u Kuranu.

Ana - Kratko ime koje označava milost, zahvalnost. Ono je takođe i ime majke Bogorodice Marije, i iz njega su izvedena brojna druga imena.

Marija - Ovo je ime Isusove majke i ima simbol čiste i duboke ljubavi.

Magdalena - Ime je poznato zbog Marije Magdalene, koja je bila bliska učenica i pratilja Isusa.

Marta - Ovo ime znači "gospođa" ili "gospodarica". U Bibliji je Marta iz Betanije opisana u Evanđeljima po Luki i po Ivanu, i bila je sestra apostola Lazara.

Eva - Ime poznato iz starozavetnog mita - Eva je žena prvog čoveka Adama, stvorena od njegovog rebra, pramajka čovečanstva odnosno majka svih živih.

Elizabeta - U prevodu sa hebrejskog ovo ime znači "Bog se zakune" ili "Bog zakletve".

Suzana - Ovo ime zapravo označava beli krin, iako mnoge asocira na suzu.

Lea - Ovo ime je jedna od mnogih različitih ženskih izvedenica muškog imena Leonardo, Leon i Leo. Lea bi prema tome imala značenje lavica.

Biblijska imena za dečake:

David - David u Bibliji je drugi i najveći kralj Izraela, predak Isusa.

Pavle - Ovo ime je prvobitno bilo rimsko prezime koje je posle prošireno kao ime, prvenstveno po Apostolu Pavlu.

Toma - Ovo hršćansko ime seže nazad ka apostolu Tomi, jednom od dvanaestorice Isusovih učenika.

Petar - Značenje ovog imena je "kamen", "stena", pa je simbolika imena "nepokolebljiv, odlučan i postojan kao stena". Takođe, ovo je ime i jednog od dvanaestorice Hristovih apostola.

Matej - U prevodu ovo ime znači "dar Božji" i takođe je ime jednog od dvanaestorice apostola.

Jakov - Ovo ime znači "peta". Po biblijskoj legendi Jakov je rađajući se uhvatio svoga prvorođenog brata blizanca Isava (Ezava) za petu kako bi se rodio.

Ivan - Ovo ime znači "bog mu se smilovao", a sa hebrejskog prevoda znači "u milosti Jehovinoj".

Luka - Ime koje znači "svetlost, svetleći" i spada u jedno od najpopularnijih imena za dečake.

Filip - U prevodu ovo ime znači "ljubitelj (prijatelj) konja". Popularno je u svim jezicima hrišćanske civilizacije, zahvaljujući tome što se tako zvao jedan od dvanaestorice Hristovih apostola.

Noa - Muško ime Noa je varijanta imena Noah, što na hebrejskom znači "lagan", "smiren", "umirujući". Prema Bibliji je bio deseti i zadnji od pretpotopnih Praotaca Izraela.

