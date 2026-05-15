Ako odete na Ostrog - ovo nikako ne nosite iz manastira
Autor:  Jadranko Žugić

Pod Ostrog se odlazi čistog srca.

 

Očekuje se da će danas veliki broj vernika posetiti čuveni manastir Ostrog, posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, koji je jedan od najpoštovanijih svetitelja u srpskoj tradiciji. Hodočasnici posećuju ovo sveto mesto tokom cele godine i dok su dobre namere i iskrena molitiva obavezni saveznici na tom putovanju, poseta manastiru koji je u 17. veku osnovao mitropolit Vasilije Jovanović nameće određena pravila.

Sveti Vasilije Ostroški koji se slavi danas, smatra se čudotvorcem, molitvama mu se obraćaju vernici raznih veroispovesti pa je tako i jedna katolkinja posetila Ostrog i ispričala šta je doživela nakon odlaska u čuveni manastir.

Ovaj svetac rođen je kao Stojan Jovanović, 28. decembra 1610. godine u selu Mrkonjići, u hercegovačkom Popovom polju. Zamonašio se u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Trebinju, gde je dobio crkveno ime Vasilije. Postao je zatim episkop zahumski i skenderijski. Boravio je prvo u manastiru Tvrdoš kod Trebinja. Usled turskih razaranja povukao se u nepristupačne litice planine Ostrog.

Sveti Vasilije Ostroški umro je 12. maja 1671. godine u ostroškoj pećinskoj ćeliji. Sedam godina nakon toga njegovo telo je izvađeno netruležno i mirisno. NJegove mošti nalaze se u Gornjem manastiru, i smatraju se čudotvornim i isceliteljskim.

Molitva koja se izgovora ovom svecu glasi: "Sveti Vasilije, veliki ugodniče Božiji, pomozi svima, pa i meni... Tvrdoški viteže i Ostroški podvižniče, spasavaj nas od beda vidovnih i nevidovnih".

Vernici koji su posetili Ostrog ispričali su da su jednostavno osetili potrebu da posete to mesto. O toj odluci ne treba mnogo pričati pre puta. Pod Ostrog se odlazi čistog srca.

Pravila odevanja za posetu Ostrogu

Prilikom posete manastiru treba poštovati pravila odevanja. Treba izbegavati bilo kakvu provokativnu odeću, kao i majice sa upadljivim natpisima, šortseve odnosno bermude. Za žene je obavezna duga suknja i marama na glavi. Pravilo je i da se preko ramena stavi marama, ili da se obuče odeća sa dugim rukavima.

Muškarci treba da obuku duge pantalone i majice ili košulje dugih rukava.

Kako se od Donjeg do Gornjeg manastira često pešači, najbitnije da obuća bude udobna i stabilna. Određeni vernici tu putanju pređu bosonogi.

Ispred ulaza u Gornji manastir često se mogu naći duge suknje ili ogrtači koje vernici mogu da pozajme za posetu.

Simbolika belih vunenih čarapa

Manastir svakako ne nalaže da posetioci donose bilo kakve poklone. Ali, ako odlučite da na put krenete sa nekim darom, neke to bude nešto najjednostavnije i najosnovnije, prema vašoj volji i mogućnostima.

Često vernici nose bele vunene čarape koje ostavljaju kraj kivota, jer one simbolizuju poštovanje i prema verovanjima, Sveti Vasilije Ostroški ih "obuva" dok obilazi stene.

Neko nosi ulje ili tamjan koje ostavlja da prenoće pored moštiju sveca, nakon čega se veruje da ove stvari dobijaju isceliteljsku moć. Bira se i cveće kao dar, a određen broj ljudi donosi majice, maramice ili neki drugi predmet bliskih osoba koje nisu mogle da posete manastir, kako bi te stvari prenoćili pored svetitelja, a dragi ljudi dobili blagoslov.

Sa Ostroga se mogu poneti osveštana vodica sa izvora u Gornjem manastiru, ikone, brojanice, krstići koji se kupuju u suvenirnici, ali i nafora odnosno osveštani hleb.

Šta se nikako ne uzima iz manastira

Strogo je zabranjeno uzimati kamenčiće, cveće ili bilo šta iz manastirskog okruženja kao "suvenir" bez blagoslova. Vernici i to čine ne znajući da je to potpuno pogrešno. Ipak, čak i dobra namera ne treba da bude opravdanje da se ovo pravilo prekrši.

