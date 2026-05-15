Zbog čega peremo ruke posle dolaska sa groblja? Crkva je objasnila poreklo ovog običaja
Autor:  Teodora Tojagić

Neki običaji su decenijama ukorenjeni u narodu, a da niko i ne zna zbog čega se određene stvari rade.

 

U Srbiji postoje brojni običaji koji se poštuju kada se duša upokoji, a neki od njih su i paganski. Neki običaji su decenijama ukorenjeni u narodu, a da niko i ne zna zbog čega se određene stvari rade. Jedna od njih je i to da se po povratku sa groblja obavezno peru ruke. Takođe i pre ulaska u kuću, ukoliko je neko došao sa sahrane ili daće, obavezno opere ruke pre nego što pređe prag. A zbog čega to zapravo radimo?

Mnogi to rade iako ne znaju da to nije u sladu sa crkvenim kanonima, a odakle ovaj običaj, objašnjeno je na sajtu Srpske pravoslavne eparhije Srednjoevropske.

Posle povratka sa groblja sveštenik kod kuće osveti vodicu u prostoriji gde je pokojnik izdahnuo, i gde je ležao dok je bio u kući. Vodica se osvećuje za zdravlje i napredak ostalih u kući. Običaj je u nekim krajevima, kada narod dolazi sa groblja, da se sačekuje u dvorištu, tu svi peru ruke, uzimaju ugljen od žara, pa ga premetnu u rukama i prebace preko sebe - kaže se i dodaje da je to suvišan običaj koji nije u skadu sa hrišćanstvom.

Kako je objašnjeno, to je ostalo iz vremena kada su Srbijom harale zarazne bolesti i na taj način se po naredbi građanskih vlasti vršila dezinfekcija.

To danas nije obavezno činiti. Dobro je, možda, pripremiti vodu i peškir ako nema česma ili kupatilo, da narod opere ruke. Kada sa groblja stignu ukopnici, obavllja se obično večera za pokoj duše umrloga. Za tu su večeru vezani brojni običaji. Na njoj se negde prisutni služe žitom, medom i pogačom, a negde se to radi na grobu. Što se tiče stava crkve oko opela i sahrane pokojnika, za crkvu su najvažniji žito, vino i sam čin opela.

Kako se ističe, opelo je molitva u kojoj se sveštenik moli za pokoj duše pokojnika, i za oproštaj grehova njegovih koje je kao čovek u životu učinio. Važni su pomeni koji se vrše od kuće do groblja, jer je pomen, takođe molitva.

