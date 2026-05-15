Zbog čega peremo ruke posle dolaska sa groblja? Crkva je objasnila poreklo ovog običaja

U Srbiji postoje brojni običaji koji se poštuju kada se duša upokoji, a neki od njih su i paganski. Neki običaji su decenijama ukorenjeni u narodu, a da niko i ne zna zbog čega se određene stvari rade. Jedna od njih je i to da se po povratku sa groblja obavezno peru ruke. Takođe i pre ulaska u kuću, ukoliko je neko došao sa sahrane ili daće, obavezno opere ruke pre nego što pređe prag. A zbog čega to zapravo radimo?

Mnogi to rade iako ne znaju da to nije u sladu sa crkvenim kanonima, a odakle ovaj običaj, objašnjeno je na sajtu Srpske pravoslavne eparhije Srednjoevropske.

- Posle povratka sa groblja sveštenik kod kuće osveti vodicu u prostoriji gde je pokojnik izdahnuo, i gde je ležao dok je bio u kući. Vodica se osvećuje za zdravlje i napredak ostalih u kući. Običaj je u nekim krajevima, kada narod dolazi sa groblja, da se sačekuje u dvorištu, tu svi peru ruke, uzimaju ugljen od žara, pa ga premetnu u rukama i prebace preko sebe - kaže se i dodaje da je to suvišan običaj koji nije u skadu sa hrišćanstvom.