Tikvice su mnogima omiljeno povrće, ali često završe samo u musaki ili pohovane. Upravo zato su projice sa tikvicama pravo osveženje za porodičnu trpezu, spolja blago hrskave, unutra mekane i sočne, a toliko ukusne da nestaju još dok su vruće.
Posebnu draž daje kombinacija kukuruznog brašna i tikvica, zbog koje ostaju vazdušaste i sutradan. Odlične su za doručak, večeru, dečju užinu ili kao praktično posluženje kada vam dolaze gosti, jer uspevaju čak i onima koji nisu vešti u kuhinji.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo
Porcije/Količina: 12 projica
Vreme pripreme: 15 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 srednje tikvice
- 2 kašičice soli
- 60 g otopljenog putera
- malo putera za podmazivanje kalupa
- 150 g kukuruznog brašna
- 120 g glatkog brašna
- 1 i po kašičica praška za pecivo
- pola kašičice sode bikarbone (po želji)
- 240 ml jogurta
- 125 g sira
- 2 jaja
- susam
Priprema:
1. korak: Rendanje
Tikvice izrendajte na krupno rende, posolite sa pola kašičice soli i ostavite ih desetak minuta da puste višak tečnosti. Nakon toga dobro ih ocedite rukama kako projice ne bi bile previše vlažne.
2. korak: Mešanje suvih sastojaka
U većoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, obično brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i ostatak soli.
3. korak: Dodavanje mokrih sastojaka
U drugoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, sir i otopljeni puter, pa sve sjedinite.
4. korak: Mešanje i pečenje
Spojite mokre i suve sastojke, dodajte oceđene tikvice i lagano promešajte samo dok se smesa ne ujednači. Rasporedite smesu u kalupe, vodeći računa da ih ne punite do samog vrha i pospite sa susamom. Pecite 20 do 25 minuta na 200 stepeni dok projice ne porumene i ne dobiju hrskavu koricu.
5. korak: Serviranje
Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade, pa služite tople uz jogurt, sir ili pavlaku.
