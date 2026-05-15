Otišla je da pročita nekoliko svojih pesama i nije ni slutila da će je baš tu sudbina spojiti sa čovekom koji će joj biti sve u životu.

Naša čuvena pesnikinja Desanka Maksimović ostala je upamćena po velikom broju pesama, koje se i danas često mogu čuti, čitati, i u čijim stihovima se uživa celim bićem.

Emociju koju je kroz svoje pesme znala da prenese na čitaoce bila je neverovatna. Iako se tokom života nije ostavarila u ulozi majke, često je znala da kaže da su baš njene pesme njena deca.

Osim što je imala neosporan talenat za pisanje najlepše poezije Desanka je imala i neobičnu ljubavnu priču. O svom partneru, Rusu, Sergeju Slastikovu Kalužaninu, imala je samo reči hvale, a o njihovoj ljubavi i danas se često govori.

Kako se se upoznali Desanka Maksimović i Sergej Slastikov Kalužanin?

- Pozvali su me Rusi jednog dana da u njihovom klubu održim predavanje i pročitam nekoliko svojih pesama. Tu sam upoznala Sergeja. Da li je to bila ljubav na prvi pogled? Verovatno! Ali, sigurno, moja prva ljubav i prvi muškarac s kojim sam se poljubila. Bila sam već zrela devojka. Kasnije smo se zbližili - pričala je slavna pesnikinja.

Već na prvi pogled bilo je jasno da među njima postoji neka neverovatna hemija, ali ona nije želela odmah pred oltar. Želela je da ga dobro upozna. Osim toga, ona je želela da ispuni svoje dužnosti i obećanja, a tek odna je odlučila da stane na ludi kamen sa svojim izabranikom i - nije se pokajala.

Pošto je bila najstarija u roditeljskoj kući Desanka je smatrala da pre udaje mora da izvede na put “decu” – mlađu braću i sestre. Objasnila je zaljubljenom Rusu zavet koji je sama sebi dala i slovenske duše su se razumele.

– Strpljivo je čekao dan kada smo se napokon venčali i zasnovali svoj dom – opisuje Maksimović.

Sergej je bio ruski emigrant, a kao mladi kadet tokom Prvog svetskog rata je zarobljen od Turaka, uspeo je da se nakon brojnih putovanja dočepa Beograda.

Sergej je nakon što se oženio Desankm završio glumačku školu i dobio ponudu da ode u Skopski teatar. Ipak, ljubav prema Desanki je bila jača od svega, pa i od karijere, zbog čega je ovu sjajnu ponudu odbio.

- Zaposlio se u izdavačkoj kući „Prosveta" kao prevodilac ruskog jezika. Za svog života preveo je četrnaest knjiga. Pisao je i pesme za decu, potpisujući se kao "Kalužanin". Bio je rodom iz Kaluge, šumovite oblasti blizu Moskve - pričala je Desanka Maksimović.

Desanka je bila potomkinja srpskog kneza i vojskovođe Jovana Simića Bobovca i plemkinja srpske poezije, Desanka Maksimović i uprkos plemenitom poreklu nije marila za to što Sergej nije bio plave krvi.