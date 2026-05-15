U velikom požaru koji je 2018. godine zadesio manastirski konak, šteta je bila ogromna, a između ostalog stradala je i instalacija za parno grejanje, koje je od donacija bilo instalirano.

Izgorelo je dosta toga, osim ikona na kojima su likovi svetitelja, o čemu je pisala i britanska štampa. Posle požara, na poluizgorelim ikonama ostali su neoštećeni likovi Isusa Hrista, Svetog Jovana Krstitelja i Svetog apostola Petra.

Prema predanju, manastir Svetog Ilije u Kacapunu datira iz 13. veka. Njega ni Turci nisu smeli da sruše jer su se plašili gneva Svetog Ilije, ali se na zdanje obrušilo obližnje kacapunsko brdo, pa od njega više od jednog veka nije bilo ni traga ni glasa. Zatrpani manastir otkrila je stoka, koja je dolazila na ispašu.

Od 2003. godine, krenulo se sa obnovom konaka i vraćanjem monaštva. U ovu svetinju dolaze najviše vernici iz Vranja, okolnih sela i Vladičinog Hana, ali i mnogi koji se nađu na putu kroz naše krajeve.

U Kacapun dolaze i deca sa roditeljima, te Liturgijama prisustvuju i najmlađi. Manastir u Kacapunu jedan je od turističkih potencijala opštine Vladičin Han. Put do manstira je najvećim delom asfaltiran, tako da se iz Hana stiže do tamo za nekih dvadesetak minuta vožnje.

Pored manastira teče Kacapunska reka, bistra i čista, te se u njoj obavljaju i krštenja.

Ovih dana u manastiru, počeli su radovi na zameni ikonostasa. Planira se i zamena stolarije i postavljanje granitnog poda. Dobrodošli su svi građani koji žele i mogu da donacijama pomognu obnovu svetinje.