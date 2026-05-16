Priča Timoteja i Mavre do danas se pamti – a narod veruje da 16. maja ni kosa ne sme da padne sa glave, ako želite da sačuvate ljubav.

Vereni, venčani – pa razapeti. Na krstu su visili devet dana i hrabrili jedno drugo da izdrže Timotije i Mavra bili su tek u braku — prošlo je svega 20 dana od venčanja kada su ih u doba cara Dioklecijana uhapsili zbog hrišćanske vere. Timotije je bio otac crkve, Mavra njegova tek venčana žena.

"Ja sam hrišćanin. I otac Božje crkve."

Uprkos mučenjima, nije odustajao. Proboli su mu uši gvozdenim šipkama – legenda kaže da su mu od bola zjenice iskočile. Mavra je prvo bila uplašena, ali kad je videla njegovu snagu, rekla je:

"I ja verujem. I ne odričem se."

Njoj su čupali kosu, sekli prste, ali je ostala postojana. Na kraju su ih razapeli jedno naspram drugog, na dva krsta. Devet dana su visili gledajući se, hrabrili jedno drugo i molili se. Desetog dana – predali su duše Bogu.

Narodno verovanje: Danas se ne šiša – ako želite ljubav koja traje

Njihova žrtva postala je narodno duhovno upozorenje. Zato se i danas veruje da na dan Svetih mučenika Timotija i Mavre:

Ne treba šišati kosu – jer je to simbol ljubavi i veze. Kažu: "Ako skratiš kosu, možeš skratiti ljubav."