Kada se neko ubije, pravilo je da se sahrani mimo groblja i bez sveštenika . To je još jedan šok kroz koji prolazi porodica preminule osobe.

Nenad Gugl, profesor srpskoj jezika i književnosti je u jednom televizijskom gostovanju u emisiji “ Kad anđeli spavaju ”, podelio priču koja se glasno čula među ljudima kao podsvesni podsetnik na smisao ljudskog života .

Radi se o majci koja se, suočena sa najvećim bolom – gubitkom sina koji je odlučio da sebi oduzme život – obratila svešteniku i molila ga da se sinu održi opelo. Međutim, kako hrišćanska pravila nalažu da se opelo ne drži za one koji su sebi sami oduzeli život, sveštenik nije mogao ispuniti njenu želju, jer se sukobljava sa hrišćanskim načelima, već ju je posavetovao da potraži odgovor kod tadašnjeg Patrijarha Pavla.

Ova majka, u potpunosti obuzeta tugom, krenula je da traži patrijarha, nadajući se da će naći olakšanje u njegovim rečima. Čekala je patrijarha ispred Saborne crkve, gde je konačno uspela da ga sustigne. Skrhana bolom i očajem, obratila mu se jednostavnim pitanjem: “Možete li da održite opelo mom maloletnom sinu koji se ubio?”

Patrijarh Pavle, poznat po svojoj mudrosti i blagosti, zastao je na trenutak, i izgovorio samo tri reči:

“Život je dužnost.”

U tim rečima majka je osetila jasnu poruku. Shvatila je da život nije samo lična odluka ili izbor, već sveta dužnost koja nam je poverena od Boga. Ako nismo sebi dali život, ne možemo ni da ga oduzimamo.