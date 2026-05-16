Pažnju privlače luksuzne vile sa mnogo zlatnih detalja, bogate dekorativne fasade i masivne ograde sa gipsanim ukrasima u obliku lavova, konja, labudova.

Tajna ovog bogatsva leži u meštanima koji su davno trbuhom za kruhom otišli na zapad, radili su najteže poslove, novac štedeli i ulagali u neketnine u rodnom selu. Te vile su tokom godine mahom prazne, a napune se ukućanima tek tokom letnjih meseci kada gastarbajteri iz dijaspore dođu na odmor.

- Naše selo poznato je po tim bogataškim kućama, spolja su velelepne, a iznutra još luksuznije. Sve je u zlatu i mermeru, Luj Viton zavese, Versaće pločice i brednirani nameštaj. Kuće imaju po deset spavaćih soba, po pet kupatila, ma čista raskoš. Sve su to gastarbajteri pravili za svoju decu, ali čini se da njih povratak u Srbiju ne zanima, kaže za RINU stalni meštanin sela Točka kog smo zatekli u prolazu.

Stanovništvo sela Točka, onaj najsiromašniji sloj, masovno je 60-ih i 70-ih godina odlazilo mahom u Austriju i Nemačku, Švajcarsku ili Italiju, kako bi zaradili novac. Kada su u tome uspeli rešili su da pokažu rodnom selu ko je najveći gazda.

- Oni se u tome nadmeću, svako želi da njihova kuća bude najlepša i najluksuznija. Leti kada dođu u selo, tu su vozni parkovi od pola miliona eura. Voze se poršei, ferariji, audi i mercedes, naravno najnoviji. Luduju po selu, pokazuju bogatstvo. Voze brzo, prave raskalašne žurke, dodaje naš sagovornik.

Prema poslednjim podacima selo Točka ima oko 100 domaćinstava, a čak 80 odsto meštana živi i radi u inostranstvu.