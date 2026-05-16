- Znate kako je, kad na selu nema vode onda ne možeš ništa. Mi imamo bunare i oni kad presuše onda nemamo ništa. Najveći problem je kada u Lazarevcu pune bazene da imaju da se bahate, a mi nemamo ni za piće. Nadamo se da će se konačno rešiti ovaj problem, i da ćemo biti mirni, jer od toga nam da kažemo čak i životu zavise. Nadamo se da neće ostati samo na priči, već se stvarno rešiti, kaže za RINU domaćin Milan Ilić.

Da rešenje ovog velikog problema neće ostati samo na rečima, već će biti realizovano u praksi naglasio je i ministar Glišić. Radovi na mreži već su u toku, a za njih je izdvojeno oko 270 miliona dinara.

- Ja znam taj višedecenijski problem ovde oko vode i oko tog problema koji imaju Lazarevac i Lajkovac i to su najbliže opštine. Mi ćemo ga rešavati, Već možda naredne nedelje ćemo pozvati na jedan sastanak da vidimo kako to možemo da rešimo i da se izniveliše ta cena vode. Nije fer da neko crpi vodu iz jednog vodoizvorišta, a da jedni plaćaju manju, a drugi nešto veću ili drastično veću cenu vode. Ovo je dobro što se radi ovaj cevovod od 20 kilometara zato što će čak i sa istim kapacitetom vode da poveća kapacitet, jer će manje da se prosipa i manje će da bude gubitaka na mreži, kazao je Glišić.

On ističe da će biti obezbeđeni i novi kapaciteti, pre svega Stubo Rovni, kao najveće moguće vodoizvorište koje bi rešilo problem ne samo Lajkovcu i Lazarevcu već čitavom Kolubarskom okrugu i delu Mačvanskog okruga, jer imaju dovoljno količine vode.